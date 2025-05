Las pérdidas de generación en el sistema que provocaron el apagón eléctrico el pasado 28 de abril se iniciaron en Granada, Badajoz y Sevilla. "Inmediatamente después arranca la fase de desconexión en cascada por sobretensión", según ha informado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en el Congreso de los Diputados.

"Sabemos claramente que no fue problema de cobertura, que no fue problema de reserva y que no fue problema del tamaño de las redes", ha señalado tras ser preguntada en el Pleno celebrado este miércoles, añadiendo que media hora antes de producirse "hubo dos oscilaciones del sistema ibérico con el resto del continente europeo", la primera, de algo menos de cinco minutos, a las 12:03 horas y la segunda, de tres minutos, a las 12:19 horas.

Sobre si estas oscilaciones tienen algo que ver con el incidente, "es algo que todavía tenemos que determinar", ha afirmado, detallando que distintos operadores registraron esa misma mañana "volatilidad en las tensiones: subidas y bajadas anteriores al cero y a las oscilaciones".

"Ha sido un evento excepcional. Estamos trabajando en identificar las causas que nos permitirán implementar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. Nuestro objetivo está en tener las causas cuanto antes y hacerlo desde la certeza", ha indicado.

Aagesen ha destacado que el Gobierno se encuentra analizando "millones" de datos, remarcando que el Comité de Investigación creado continuará "trabajando desde el rigor y no haciendo hipótesis": es una "realidad compleja porque nos encontramos en un sistema que es síncrono interconectado. Hablamos de millones de elementos interconectados".

"Trabajamos por identificar las causas y, con transparencia, traerlas a la ciudadanía. Ese es nuestro compromiso y es lo que estamos haciendo sin descanso. Los españoles se merecen la verdad y es lo que van a conseguir de este Gobierno", ha dicho. Por ello, "el análisis va a durar lo que sea necesario".

Además, la ministra ha señalado que identificar las causas "no requiere de recetas simples", dado que se trata de un tema "de extremada complejidad que requiere rigor". "Desinformar es alimentar hipótesis", "no nos vamos a guiar por planteamientos políticos que buscan respuestas simples para problemas complejos", ha expresado.

En cuanto a la posibilidad de que Red Eléctrica fuese objeto de un ciberataque, Aagesen lo ha descartado: "No se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque".