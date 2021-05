El día 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Friki, por lo que es una oportunidad de oro para analizar qué seguros necesitarían los coches más míticos de la historia del cine. Entre ellos se encuentran desde el coche de los Picapiedra hasta la furgoneta del Equipo A. Por otro lado, hay pólizas realmente frikis, no solo por lo raras y excéntricas, sino también por lo pintorescas y extravagantes que son.

Comenzando por los coches más reconocidos en el cine, estos necesitarían pólizas acorde a cada una de sus características:

EL COCHE DE LOS PICAPIEDRA

Se trata del más antiguo en la selección, por lo que sería indispensable que tuviese una buena asistencia en carretera que actuara desde el kilómetro cero y en cualquier tipo de vía, ya que con su sistema de locomoción a pies, Pedro y Vilma no tardarían en caer rendidos.

La familia Picapiedra podría tener problemas a la hora de contratar una cobertura de incendio, principalmente porque el vehículo es de madera. Sin embargo, sí podrían ver reducida su prima como consecuencia de las ruedas de piedra, imbatibles a los pinchazos (no utilizarían esta asistencia) y difíciles de robar (dadas sus dimensiones y su peso).

EL COCHE FANTÁSTICO

Kitt estaba equipado con un sistema de propulsión espectacular, además de con inteligencia artificial, conducción autónoma, rastreador GPS, escáner biológico, y un largo etcétera que lo convierten en uno de los coches más emblemáticos del cine.

Por lo tanto, asegurarlo no sería barato. En primer lugar, necesitaría un seguro para un modelo deportivo, y las aseguradoras entienden que los que los conducen tienen más posibilidades de sufrir un accidente que aquellos que, por ejemplo, circulan con un monovolumen familiar.

Pero, por otro lado, se trata de un coche que sería difícil robar (justo por la inteligencia artificial y la tecnología que lleva incorporada). Lo más interesante en cualquier caso sería contratar un seguro a todo riesgo que cubra todo tipo de averías, tanto mecánicas como eléctricas.

EL ASTON MARTIN DE JAMES BOND

Este coche con asientos eyectables y lanzamiento de misiles oculto en los faros traseros debería contar con una buena cobertura de responsabilidad civil para cubrir los daños que pudiera ocasionar a terceros persiguiendo a los malos. También con cobertura de daños propios, sobre todo por el riesgo que conlleva el sillín eyectable para el propio conductor.

Ahora bien, no podemos olvidar que se trata de un vehículo antibalas y también difícil de robar (a pesar de su atractivo). Algo que finalmente podrían considerar de forma positiva las aseguradoras.

FURGONETA DEL EQUIPO A

Dadas las aventuras y periplos en los que se veían inmersos los protagonistas de la serie, lo idóneo sería contar con un seguro que incluyera vías no aptas, reparación in situ, remolcaje y elección de taller. Para estar preparado ante todo tipo de eventualidades. Más al estilo de un seguro para todoterreno o 4x4 que un seguro de furgonetas al uso.

Desde Acierto.com recuerdan que, más allá del cine, algunos de estos modelos se han convertido en auténticas piezas de colección y pueden adquirirse actualmente. En la mayoría de los casos, para asegurarlos deberemos recurrir a un seguro de auto clásico. Se trata de pólizas pensadas para coches de más de 25 años de edad, con piezas originales, buen estado y que se usan para exhibiciones (pero que no se conducen habitualmente). De hecho, la asistencia en viaje de esta clase de seguros suele ser opcional.

Respecto a las pólizas curiosas, raras y extravagantes encontramos los seguros contra fenómenos paranormales y los seguros contra apocalipsis zombies. Respecto a los primeros, existen pólizas antihechizos que actúan en caso de que el cliente quede incapacitado o muera como consecuencia de un fenómeno paranormal, enfrentamiento con fantasmas o similar. También ofrece cobertura contra el riesgo de convertirse en hombre lobo o en caso de abducción extraterrestre.

El caso de las pólizas para apocalipsis zombies es similar. Cubren el secuestro por zombies y se hacen cargo en caso de mordeduras leves, cuarentena, incapacidad por pérdida de humanidad, daños en propiedades...

Otro seguro friki tiene que ver con el monstruo del lago Ness. Hace unos años una destilería escocesa organizó un concurso con un gran premio para quien consiguiera hacer salir a Nessie. Y contrató un seguro para que, si alguien lo lograba, la aseguradora cubriese la mitad del premio.

También se ha asegurado el riesgo de muerte por ataque de risa. Varias compañías cinematográficas han contratado esta póliza con el fin de cubrirse las espaldas si un espectador sufre un ataque de risa y fallece durante el visionado de sus películas. Por supuesto se trataba de comedias.

Por otro lado, otra compañía cinematográfica americana también quiso asegurar por valor de un millón de dólares el hecho de que la actriz principal se enamorara o casase durante el rodaje de la película.

Por último, no se puede pasar por alto el trasero de Jennifer López que, a pesar de la creencia popular, no tiene asegurado. Sin embargo, si quisiera, podría hacerlo. En concreto y según los cálculos de Acierto.com, por 5 millones de euros.

La cifra ha sido obtenida teniendo en cuenta las giras, la publicidad, los trabajos en televisión, etc, que elevarían las ganancias anuales de JLO hasta los 39,5 millones de euros. No obstante, lo más probable es que la póliza incluyera ciertos condicionantes: la cantante tendría que cumplir ciertos requisitos, como no participar en actividades deportivas arriesgadas o llevar una dieta estricta.