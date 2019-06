¿Seguro a todo riesgo? Los casos en los que tenerlo contratado no sirve de nada

Hay varias ocasiones en los que las aseguradoras se desentienden si ocurre algo

En muchas ocasiones, los usuarios desconocen las coberturas de los seguros de automóviles. Son varias las situaciones que, salvo contadas excepciones, siempre están excluidas, aunque tener contratado una póliza a todo riesgo lleve a pensar lo contrario. Por ello, conviene leer la letra pequeña de los contratos antes de pagar de más.

En España, alrededor de un 30% de los vehículos cuenta con un seguro a todo riesgo. Sin embargo, por muy alta que sea la prima a pagar, hay ciertas ocasiones en las que las aseguradoras se desentenderán totalmente si se tiene algún incidente. Una de ellas es conducir bajo los efectos del alcohol u otro tipo de droga. También, cuando se tenga retirado el carnet, sin puntos, sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) pasada, o si en el momento del incidente en el vehículo se encuentren más pasajeros de los permitidos.

Por muy alta que sea la prima a pagar, hay ocasiones en las que las aseguradoras se desentenderán totalmente en caso de incidente

Ninguna aseguradora cubrirá tampoco los daños cuando detecte que se han causado voluntariamente ni cuando se deba a un choque entre familiares. Además, es un error asegurar el vehículo a nombre de otra persona cuando el conductor es menor de 25 años. Si el accidente se produce y éste no figura en la póliza, casi todas las aseguradoras rechazan hacerse cargo.

Si el conductor decide participar en carreras, ya sean legales o no, o pruebas en circuito, tendrá que contar con un seguro específico para ello. Tampoco, si se aparca o circula por un muelle al borde del mar y le ocurre algo al vehículo.

El tuning no homologado también se excluye de las pólizas. Si no se comunican los cambios que se realizan al vehículo, como el aumento del tamaño de las ruedas o los objetos que se añaden, en caso de siniestro el seguro no indemnizará. Para esto, existen seguros para coches tuneados.

Los desperfectos ocasionados en el vehículo si ha sido robado tampoco se cubren. Aunque en este caso, correrán a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros. Lo mismo ocurre en caso de catástrofe como una inundación, temporal, terrorismo o manifestaciones.

