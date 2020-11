Los expertos de Bankinter revisan este martes su estrategia sobre el sector bancario español. Explican que el proceso de concentración sectorial es "inevitable" y añaden que, "sólo para perfiles de riesgo dinámicos y agresivos", recomiendan tomar posiciones en bancos nacionales "desde una perspectiva táctica, no estratégica", y con el objetivo de esperar beneficiarse de probables revalorizaciones de los valores bancarios que han tenido lugar "y que pensamos seguirán teniendo lugar en los próximos meses" derivados de anuncios y especulaciones de operaciones corporativas.

"Subimos nuestra recomendación a comprar el sector, pero solo desde un enfoque táctico y oportunista", afirman.

Bankinter precisa que es importante tener en cuenta que, probablemente, todas las operaciones se realizarán mediante canje de acciones y no pago en efectivo, de manera que las revalorizaciones que se producen y que se producirán deberán gestionarse, desde la perspectiva del accionista minoritario/inversor minorista, "de forma táctica o incluso oportunista". Reconocen que no se sienten cómodos con este enfoque, pero que no pueden ignorarlo dado que piensan que la oportunidad existe. "Esperar la revalorización y realizar beneficios. Este enfoque y recomendación por nuestra parte no tiene en cuenta nuestra opinión fundamental sobre cada banco", remarcan.

Las recomendaciones de posicionamiento de Bankinter, en base a este planteamiento, son las siguientes por orden de prioridad: Sabadell (elevan a comprar desde neutral); Unicaja (comprar desde neutral); Liberbank (neutral, sin cambios); Santander (neutral, sin cambios); CaixaBank (neutral, sin cambios); Bankia (neutral, sin cambios). La entidad tiene restringida, como es evidente, la opinión sobre sí misma.

Desde Bankinter añaden que el proceso de concentración sectorial es la única vía para diluir costes y ofrecer ratios de eficiencia y solvencia aceptables viables en el largo plazo por parte de aquellas entidades que tienen un modelo basado en volúmenes/economías de escala y no en la diferenciación. "Esta apreciación es clave de bóveda para que resulte inevitable una fusión, puesto que los modelos bancarios basados en la diferenciación no necesitan fusionarse", afirman.

"Por eso tienen sentido estratégico, desde esa perspectiva de dimensión crítica mínima para ofrecer ratios viables en el medio y largo plazo, las fusiones actualmente en negociación, que pensamos muy probablemente se llevarán a su buen fin antes o después: Bankia y CaixaBank, Liberbank y Unicaja y, ahora, BBVA y Banco Sabadell", concluyen.