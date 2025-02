"Nos estamos acercando al punto en que tal vez tengamos que pausar o detener nuestros recortes de tipos", ha asegurado Isabel Schnabel, representante alemana en la Ejecutiva del Banco Central Europeo (BCE).

Así lo ha expresado en una entrevista con 'Financial Times', en la que Schnabel ha excluido la idea de que el organismo europeo pueda volver a subir los tipos de interés.

Sobre el punto en que el BCE debería pausar su flexibilización, ha reconocido no saber "qué va a pasar en las próximas reuniones". "No digo que ya hayamos llegado a ese punto, pero tenemos que empezar a debatirlo", ha dicho.

"Creo firmemente en la estrategia de reunión por reunión. El momento actual de alta volatilidad no es ciertamente el momento de atarnos las manos mediante la orientación a futuro. Y esto es también lo que enfatizamos en nuestras declaraciones de política monetaria: no nos estamos comprometiendo de antemano con ninguna trayectoria de tipos en particular. En una época en la que todavía estaba relativamente claro que la política monetaria era restrictiva, se podía inferir de ello la dirección que tomaría la decisión. Pero ya no es así. Por eso, para mí, la dirección que tomará la decisión ya no está tan clara", ha remarcado.

Como ha explicado, Schnabel cree que, en líneas generales, hay dos conjuntos de datos en los que el BCE tiene que centrarse.

El primero se refiere a las perspectivas de inflación: "La inflación en sí, las expectativas de inflación, los salarios, la productividad y los tipos de cambio. Utilizamos los datos que recibimos para contrastar los supuestos en los que se basan nuestras proyecciones. Por eso nunca consideré que la dependencia de los datos fuera un concepto retrospectivo. Siempre fue prospectivo, porque utilizamos los datos que recibimos para saber más sobre la credibilidad de nuestras perspectivas de inflación".

El segundo conjunto de datos tiene relación con el nivel de restricción de la política monetaria: "Los tipos de interés, las condiciones financieras en general, los mercados crediticios, el mercado inmobiliario y la demanda interna, es decir, el consumo, el ahorro y la inversión. Por supuesto, cuando tenemos una reunión de política monetaria, siempre examinamos todos los datos disponibles".

En este sentido, respecto a las proyecciones de inflación en la eurozona, Schnabel considera que tanto la inflación de los servicios como el crecimiento salarial "siguen estando en un nivel incómodamente alto". El BCE prevé una desaceleración de ambos, "pero esto todavía tiene que materializarse", ha indicado.

En concreto, esperan que la inflación de los servicios "debería empezar a bajar en febrero", mientras que se espera que el crecimiento salarial "se mantenga relativamente elevado durante la primera mitad del año".