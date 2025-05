Las bolsas suben mientras los riesgos se afianzan y esto no es sostenible ni lógico, en opinión de los estrategas de Bankinter. Hace tiempo que el banco redujo su exposición al riesgo y, en uno de sus últimos comentarios de mercado se muestra tajante y claro sobre lo que piensa respecto a las subidas de los índices de los últimos tiempos.

Dice la entidad que "el riesgo implícito del mercado es incoherente con las recientes subidas de las bolsas", y avisa de que este contexto "confuso e inestable" hace conveniente adoptar una estrategia "escéptica y más bien conservadora".

"Continuamos anclados en la política de la ciclotimia, en la política de psiquiátrico"

A finales del pasado mes de marzo, Bankinter redujo su exposición al riesgo y avisó de que "lo único cierto es que los riesgos se mueven al alza". A principios del mes de abril, la entidad, en plena caída bursátil por al 'Día de la Liberación' de Donald Trump, aplicaba una reducción de exposición a riesgo de "cierta profundidad": desde el rango Defensivo 20%/Agresivo 70% hasta 0%/40%, y avisaba del daño de la guerra comercial.

Ahora, en medio de las últimas noticias que tienen a los inversores completamente desconcertados, alude a la excesiva complacencia de las bolsas y avisa del momento de mercado tan complejo en el que estamos.

"Continuamos anclados en la política de la ciclotimia, en la política de psiquiátrico", afirman sus expertos tajantes.

BONOS, ARANCELES DEL 50%, NUEVA TREGUA...

Y es que, el mercado no para de recibir inputs, y todos son disruptivos y generadores de inestabilidad. La semana pasada, el asunto de la primera parte de esta fue la subida de la rentabilidad de los bonos americanos, que vino motivada por una subasta de bonos del Tesoro a 20 años de "acogida mediocre". Pero, además, la tensión se acrecentó por el plan fiscal de Donald Trump -que supone un recorte de impuestos y que ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes-, que elevará el ratio deuda/PIB desde aproximadamente el 120% hasta el 132%.

Pero, si la primera parte de la semana estuvo centrada en este asunto que tanto preocupa a los inversores, la semana cerró centrada en otro que también inquieta mucho, los aranceles. Trump dio un nuevo 'golpe en la mesa' que es posible que buscara precisamente desviar la atención de los bonos.

Así, el viernes por la tarde, el presidente de EEUU afirmó que Apple debe pagar un arancel del 25% por sus teléfonos si son fabricados fuera de EEEU (como efectivamente puede interpretarse que sucede atendiendo a sus componentes) y que impondrá un arancel del 50% a la Unión Europea puesto que las negociaciones comerciales no avanzan.

Y EL CULEBRÓN SIGUE...

Sin embargo, ayer lunes las bolsas amanecieron con un nuevo anuncio de Trump, quien aplaza el arancel planteado sobre la UE del 50% hasta la fecha prevista en su tregua de 90 días previa fijada en relación con los aranceles recíprocos: el 9 de julio. Entonces, todo queda como ya estaba, pendiente de las negociaciones, aunque con la presión añadida sobre Europa.

Con todo, los expertos prefieren fijarse en aquello que está agendado y que puede analizarse y predecirse.

"Este martes saldrán unos pedidos de bienes duraderos de abril anormalmente bajos (en EEUU) después de que los del mes anterior fueran anormalmente elevados (+9,2%) debido al anticipo de órdenes para eludir aranceles y a un pedido extraordinario de 192 aviones a Boeing. Un dato contrarrestará al otro. También la confianza del consumidor americano de mayo, mejorando algo desde un nivel tan bajo como 86, similar al observado durante algunos meses de la pandemia", dicen desde Bankinter.

Sus expertos se fijan también en otra relevante cita, como son los resultados de Nvidia del miércoles.

"Creemos improbable que Nvidia decepcione, así que influiría positivamente en la sesión del jueves".

"El jueves se publica el PIB del primer trimestre americano revisado, que podría ser menos malo que el -0,3% preliminar y ayudar también algo. Al igual que el viernes el deflactor del consumo (PCE) americano, que se espera retroceda 1 décima (+2,2% vs +2,3%; subyacente +2,5% vs +2,6%) porque se trata del registro de abril, y las tensiones inflacionistas no se dejarán ver hasta mayo/junio", concluye Bankinter.