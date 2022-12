El oro es un activo refugio en momentos de incertidumbre económica como el actual, por lo que su demanda, y consecuentemente su precio, suele incrementarse en contextos de elevada inflación y amenaza de recesión. En este sentido, los analistas proyectan un encarecimiento del metal precioso en 2023, que podría incluso llegar a tocar los 4.000 dólares por onza en algún momento del próximo curso.

Juerg Kiener, director general y director de inversiones de Swiss Asia Capital, aseguró a CNBC que el precio del oro oscilará entre los 2.500 y los 4.000 euros por onza en la mayor parte del próximo año, sobre todo mientras no se despejen los temores de la recesión.

Según su criterio, el precio del metal precioso experimentará importantes movimientos en 2023, que que "no serán solo de un 10% o un 20%", sino que "realmente alcanzará nuevos máximos".

“Desde la década del 2000, el rendimiento promedio del oro en cualquier moneda está entre el 8% y el 10% al año. No ha logrado eso el mercado de bonos, y tampoco lo ha logrado el mercado de valores”, ha asegurado.

Los inversores mirarán más hacia este metal si los precios no se estabilizan al ritmo esperado por los bancos centrales mundiales, puesto que "el oro es una muy buena cobertura contra la inflación, una gran captura durante la estanflación y una gran adición a una cartera".

Sin embargo, no todos los analistas son igual de optimistas, y algunos, como Kenny Polcari, estratega senior de mercado de Slatestone Wealth, esperan un incremento del precio del oro pero no hasta niveles tan elevados.

"No tengo un precio objetivo de 4.000 dólares, aunque me encantaría verlo llegar allí", ha destacado Polcari a CNBC.

Según su versión, el metal precioso encontraría una fuera resistencia en los 1.900 dólares la onza, aunque el precio vendrá determinado por el nivel de respuesta de la inflación a las alzas de las tasas de interés a nivel mundial.

"Me gusta el oro, siempre me ha gustado. El oro debería ser parte de su cartera. Creo que le irá mejor, pero no tengo un precio objetivo de 4.000 dólares", ha concluido.