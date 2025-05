El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se ha reunido este martes con su par estadounidense, Donald Trump, y tras ser recibido por el mandatario ha asegurado que "Canadá no está en venta".

"Hay lugares que nunca están en venta. Canadá no está en venta y nunca lo estará", ha señalado en el Despacho Oval antes del encuentro formal, a lo que Trump ha respondido "nunca digas nunca".

Antes del encuentro, Trump empleó su red social, TurthSocial, para poner en duda las relaciones con el país vecino, ya que considera que estas se producen en condiciones de inferioridad para el país que preside.

"¿Por qué Estados Unidos subvenciona a Canadá con 200 mil millones de dólares al año, además de brindarles protección militar gratuita y muchas otras cosas? No necesitamos sus coches, no necesitamos su energía, no necesitamos su madera, no necesitamos nada de lo que tengan, salvo su amistad, que ojalá siempre mantengamos. Ellos, en cambio, ¡necesitan todo de nosotros!", ha publicado.

Trump, por su parte, ha restado importancia a los plazos sobre los acuerdos comerciales, y ha asegurado que son los socios de EEUU los más interesados en redefinir las relaciones comerciales.

"Todo el mundo pregunta: ‘¿Cuándo, cuándo, cuándo van a firmar acuerdos?' No tenemos que firmar acuerdos, ellos tienen que firmar acuerdos con nosotros. Quieren una parte de nuestro mercado. Nosotros no queremos una parte del suyo", ha destacado.

El presidente estadounidense se ha mostrado molesto por las constantes preguntas sobre cuándo llegarán estos acuerdos, que, ha explicado, en algún momento se harán oficiales.

"Ojalá dejaran de preguntar: ¿cuántos acuerdos van a firmar esta semana? Porque un día vendremos y les daremos 100 acuerdos", ha concluido.