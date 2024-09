Tras un agosto decepcionante para las bolsas y un inicio de septiembre que no ha sido para tirar cohetes, muchos inversores se preguntan cómo afrontar los próximos meses. En este contexto, JP Morgan mantiene un enfoque "más selectivo", con preferencia por la calidad y las empresas defensivas.

"Examinamos las preferencias sectoriales y de estilo con respecto a la forma de la curva de rendimientos. Es probable que la fase actual se describa como una inclinación alcista, con una caída de los rendimientos a largo, pero también un movimiento a la baja aún más rápido de los rendimientos a corto", explican los expertos del gigante bancario estadounidense.

De igual modo, estos analistas destacan que "los valores con más beta tendieron a ser los más recompensados durante la inclinación bajista de la curva, mientras que los defensivos tendieron a hacerlo bien durante el aplanamiento alcista de la misma".

En este sentido, JP Morgan apunta que la inclinación alcista podría conducir a "un buen resultado" para los valores cíclicos, especialmente cuando la Reserva Federal (Fed) empiece a recortar los tipos de interés; a este respecto, todo parece apuntar a que la primera bajada llegará el próximo 18 de septiembre y será de 25 puntos básicos. No obstante, estos expertos destaca que el 'quid de la cuestión está en "el contexto de la actividad, ya que, en particular, la curva de rendimientos se inclinó siempre antes de las recesiones pasadas".

"Las últimas ocho veces que la Reserva Federal inició la relajación, la mitad fueron seguidas de un aterrizaje suave y la otra mitad de una recesión. Nuestra principal previsión sigue siendo que los rendimientos de los bonos sigan bajando, y los índices CESI (si la economía está funcionando mejor o peor de lo esperado) siguen siendo negativos en EEUU, Europa y China", destacan estos estrategas.

En consecuencia, añaden, los sectores defensivos se encuentran entre los más rentables de EEUU y Europa en los últimos seis meses. "Podrían seguir haciéndolo, debido a los menores rendimientos de los bonos y al menor impulso de la actividad. Muchos sectores cíclicos han obtenido malos resultados, especialmente las materias primas y los productos de consumo, pero para ir en largo en estos sectores se necesita normalmente una curva más pronunciada, y eso con un aumento de la rentabilidad a 10 años. Nos mantenemos escépticos sobre el mercado en general", advierten.

JP Morgan mantiene sobreponderados sectores defensivos "clave" como el sanitario, los servicios públicos, el inmobiliario, las telecomunicaciones o los bienes de primera necesidad y se mantiene a la espera de mejores resultados.

Por subsectores, la firma estadounidense mantiene la cautela en el sector hotelero a corto plazo, ya que las tendencias de la demanda "siguen normalizándose" y la falta de revisiones positivas de los beneficios "no resulta favorable"; así, 'infraponderan' IHG, reafirman su consejo 'neutral' sobre Accor y 'sobreponderan' Whitbread. Respecto a los valores de la restauración, la preferencia sigue siendo "la calidad y el ímpetu en la obtención de contratos"; de ahí, que mantengan la 'sobreponderación' de Compass y Aramark frente a Sodexo y Elior, aunque ambas obtienen un consejo 'neutral'.

"Somos más constructivos en el sector del juego, con una marcada preferencia por los operadores líderes del mercado con productos y tecnología superiores que estén bien posicionados para mitigar los vientos en contra de la regulación, especialmente en el contexto de unas comparativas deportivas relativamente fáciles en todos los ámbitos en el segundo semestre. Nuestras mayores convicciones son Flutter y DraftKings, ambas 'sobreponderadas', así como Lottomatica y OPAP. Nos gustan los pubs británicos, que se benefician de un mayor potencial de expansión de los márgenes a medida que la inflación sigue disminuyendo: preferimos Marston's ('sobreponderar') frente a Mitchells & Butlers y Young's ('neutral')", añaden estos analistas.

'SMALL CAPS' y 'VALUE'

JP Morgan también señala en su informe que los recortes de los tipos de interés deberían propiciar "un cambio de suerte" para las pequeñas capitalizaciones o 'small caps', al tiempo que muestran su "incomodidad" con "la solidez de la actividad económica".

"Las pequeñas capitalizaciones han obtenido malos resultados durante mucho tiempo, están baratas y el riesgo de concentración sigue estando en las megacapitalizaciones. Resulta alentador que, desde junio, las empresas de pequeña capitalización de varias regiones hayan empezado a obtener mejores resultados", detallan estos estrategas.

Por otro lado, la firma estadounidense destaca que la inversión en 'value' ha funcionado "históricamente bien" cuando los rendimientos y la actividad se han movido al alza. En este caso, JP Morgan destaca que los factores son "contradictorios": por un lado, el crecimiento se negocia con prima y el riesgo de concentración es elevado, pero también es probable que los rendimientos bajen y la actividad sea mixta, lo que inclinaría a seguir pagando la prima por el crecimiento.

"Teniendo en cuenta la fuerte racha del 'growth', en verano hemos pasado a 'neutral' nuestra anterior opinión de 'sobreponderar' crecimiento a valor, pero no la hemos invertido. Para comprar directamente 'value' sería necesario que los beneficios por acción de las acciones de crecimiento empezaran a bajar frente a las de valor y que los rendimientos de los bonos subieran por las razones correctas, lo que no es el caso en estos momentos" sentencian.