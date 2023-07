Tras la positiva sorpresa del IPC estadounidense, cuyo repunte se situó por debajo de lo esperado, la próxima semana será el turno de la inflación europea de junio, cuya estimación apunta a una moderación hasta el 5,5% según el dato preliminar, y de la del Reino Unido.

Además, al otro lado del Atlántico, la atención de los inversores se centrará en las ventas minoristas adelantadas de junio y en la producción industrial de ese mismo mes.

En la región Asia-Pacífico, por su parte, el foco se situará en el PIB del segundo trimestre de China, cuya lectura podría mostrar una ralentización hasta el +0,8% intertrimestral.

Finalmente, en el capítulo empresarial, la temporada de resultados cogerá fuerza en los próximos días con las cuentas que den a conocer compañías de la talla de Bankinter, Logista, FCC, CIE Automotive, Línea Directa, Novartis, Volvo, SAP, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Netflix, Tesla, Johnson & Johnson o American Express.

Detallamos, a continuación, todas estas citas:

LUNES 17 DE JULIO:

- Mercados bursátiles de Japón cerrados por festivo.

- PIB segundo trimestre China.

- Ventas minoristas junio China.

- Comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.

- Empire manufacturero julio Estados Unidos.

MARTES 18 DE JULIO:

- Ventas minoristas adelantadas junio Estados Unidos.

- Producción industrial junio Estados Unidos.

- Capacidad utilizada junio Estados Unidos.

- Conferencia de Michael S. Barr, vicepresidente de la Reserva Federal.

- Resultados Novartis, Bank of New York Mellon, Bank of America, Prologis, Morgan Stanley, Omnicom.

MIÉRCOLES 19 DE JULIO:

- IPC junio Reino Unido.

- Índice de precios a la producción junio Reino Unido.

- IPC junio final eurozona.

- Solicitudes semanales de hipotecas Estados Unidos.

- Licencias de construcción junio Estados Unidos.

- Inventarios semanales de crudo y destilados AIE.

- Viviendas iniciadas junio Estados Unidos.

- Resultados Vidrala, Berkeley Energía, ASML, Volvo, Atlas Copco, Goldman Sachs, Netflix, IBM, Tesla, Equifax, Nasdaq, M&T Bank, Zions.

JUEVES 20 DE JULIO:

- Tasa preferencial a 1 año julio China.

- Índice de precios a la producción junio Alemania.

- Balanza comercial mayo España.

- Balanza por cuenta corriente mayo eurozona.

- Confianza del consumidor julio preliminar eurozona.

- Peticiones semanales de desempleo Estados Unidos.

- Encuesta de la Fed de Filadelfia julio Estados Unidos.

- Ventas de viviendas de segunda mano junio Estados Unidos.

- Índice adelantado junio Estados Unidos.

- Resultados Bankinter, Global Dominion, Aedas Homes, FCC, SAP, Johnson & Johnson, Philip Morris, Freeport-McMoRan, The Travelers.

VIERNES 21 DE JULIO:

- Ventas minoristas junio Francia, Reino Unido.

- Resultados Logista, Tubacex, Oryzon Genomics, Tubos Reunidos, Renta Corporación, CIE Automotive, Línea Directa, American Express.

- Dividendos (fechas de pago): Realia (0,05 euros brutos por acción), Azkoyen (0,19 euros brutos por título).