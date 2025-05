El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a apuntar este viernes hacia la Reserva Federal al asegurar que "debe bajar los tipos de interés", una exigencia que ha mantenido desde su regreso a la Casa Blanca.

"La gasolina acaba de romper los 1,98 dólares por galón, su precio más bajo en años, los comestibles (¡y los huevos!) bajaron, la energía bajó, las tasas hipotecarias bajaron, el empleo se fortaleció y muchas más buenas noticias, ya que miles de millones de dólares están llegando a raudales gracias a los aranceles. Como dije, ¡estamos en una etapa de transición, apenas comenzando! Los consumidores llevan años esperando una bajada de precios. Sin inflación, la Fed debe bajar los tipos de interés", ha publicado en su red social, TruthSocial.

El banco central celebra la semana que viene su tercera reunión de política monetaria del año, y el mercado da por hecha una nueva pausa en los tipos de interés, que se han mantenido sin cambios en los dos cónclaves celebrados en lo que va de 2025.

Trump lleva tiempo pidiendo tipos de interés más bajos, aunque la Fed ha preferido por el momento un enfoque de "cautela", lo que ha provocado enfrentamientos varios entre ambas partes.

Hace dos semanas, Trump llamó a Powell "Sr. Siempre Tarde" y "gran perdedor", después de que el presidente de la Reserva Federal avisara del impacto de los aranceles de Donald Trump en la inflación y el crecimiento, señalando que aún "es demasiado pronto" para tomar una decisión sobre los tipos.

Sin embargo, pocos días después cambió el tono y se mostró más amable con Powell, llegando a afirmar que nunca se había planteado despedirlo.

"Nunca lo hice. La prensa se precipita con las cosas. No, no tengo intención de despedirlo. Me gustaría que fuera un poco más activo en cuanto a su idea de bajar los tipos de interés", indicó Trump.