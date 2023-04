La inflación, en este caso la europea, y los resultados empresariales volverán a centrar la atención de los mercados en la semana del 17 al 21 de abril. En relación a los precios, se espera que el dato final de marzo en la eurozona confirme la lectura preliminar de un aumento del 6,9%, con una tasa subyacente situada cerca de sus máximos históricos (+5,6%).

Además, muy relevantes serán también la encuesta de sentimiento económico ZEW en Alemania, el Libro Beige de la Reserva Federal estadounidense y los datos de actividad económica PMI que se den a conocer a ambos lados del Atlántico.

Mientras, en la región Asia-Pacífico, las miradas se dirigirán al PIB del primer trimestre en China, que podría mostrar un repunte intertrimestral del 2,1%.

Finalmente, en clave empresarial, el protagonismo recaerá en las cifras contables que anuncien compañías como Bankinter, Aena, ASML, Heineken, Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Netflix, Morgan Stanley, Tesla, AT&T, American Express o Philip Morris.

Detallamos, a continuación, todas estas referencias:

LUNES 17 DE ABRIL:

- IPC marzo Italia.

- Empire manufacturero abril Estados Unidos.

- Resultados Charles Schwab, M&T Bank.

MARTES 18 DE ABRIL:

- PIB primer trimestre China.

- Ventas minoristas marzo China.

- Tasa de desempleo febrero Reino Unido.

- Encuesta ZEW abril Alemania, eurozona.

- Balanza comercial febrero eurozona.

- Conferencia de Michelle W. Bowman, gobernadora de la Reserva Federal.

- Viviendas iniciadas marzo Estados Unidos.

- Permisos de construcción marzo Estados Unidos.

- Resultados Bank of America, Bank of New York Mellon, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Netflix, Lockheed Martin, Prologis.

MIÉRCOLES 19 DE ABRIL:

- IPC marzo Reino Unido.

- Índice de precios a la producción marzo Reino Unido.

- IPC marzo final eurozona.

- Solicitudes semanales de hipotecas Estados Unidos.

- Inventarios semanales de crudo y destilados AIE.

- Libro Beige de la Reserva Federal.

- Resultados ASML, Heineken, L’Oréal, Morgan Stanley, Tesla, Abbott Labs, IBM, Lam Research, U.S. Bancorp, Las Vegas Sands, The Travelers, Baker Hughes, Nasdaq, Equifax, Signature Bank, Zions.

- Junta General de Accionistas Vocento.

JUEVES 20 DE ABRIL:

- Tasa de préstamos preferencial a 1 año China.

- Índice de precios a la producción marzo Alemania.

- Balanza comercial febrero España.

- Actas de la última reunión del Banco Central Europeo.

- Confianza del consumidor abril preliminar eurozona.

- Peticiones semanales de desempleo Estados Unidos.

- Encuesta de la Fed de Filadelfia abril Estados Unidos.

- Ventas de viviendas de segunda mano marzo Estados Unidos.

- Índice adelantado marzo Estados Unidos.

- Conferencia de Christopher J. Waller, gobernador de la Reserva Federal.

- Resultados Bankinter, Aena, Neinor Homes, BHP Group, Renault, EssilorLuxottica, Pernod Ricard, AT&T, American Express, Philip Morris, Union Pacific, Snap-On, KeyCorp, SVB.

VIERNES 21 DE ABRIL:

- Ventas minoristas marzo Reino Unido.

- PMI manufacturero y servicios eurozona, Estados Unidos.

- Conferencia de Lisa D. Cook, gobernadora de la Reserva Federal.

- Junta General Accionistas Grupo Empresarial San José.

- Resultados Procter & Gamble, HCA, Regions Financial.