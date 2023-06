Las bolsas dan carpetazo este viernes a un primer semestre del año claramente favorable para todas ellas. La mayoría acumula alzas de dos dígitos y ninguna cierra la primera parte de 2023 en números rojos. La tecnología sigue siendo la artífice de buena parte de estas subidas (lo que preocupa a algunos ante la posibilidad de que se agote la fuerza de estas compañías), y ahora el siguiente catalizador serán los resultados empresariales del segundo trimestre y del primer semestre que empezarán a conocerse en breve.

ASPECTOS DESTACADOS

- Pese a las subidas acumuladas, a los índices aún les queda potencial y podrían seguir ganando posiciones. Así lo creen los analistas de Bolsamanía quienes, desde el punto de vista técnico, destacan el buen momento del Dax alemán, que dibujó máximos históricos el 16 de este mes y, desde entonces, ha estado consolidando niveles. "Tras la corrección, podría volver a superarlos", indican.

El Dax acumula en el año una subida del 14,5%, por delante del Cac, que avanza un 13%, pero por detrás del Ibex, que suma un 15,5%, y del Ftse MIB (+17%)

El Dax acumula en el año una subida del 14,5%, por delante del Cac francés, que avanza un 13%, pero por detrás del Ibex, que suma un 15,5%, y del Ftse MIB italiano, que se revaloriza un 17%. El EuroStoxx 50 se apunta un +15% y el índice europeo que peor lo hace es claramente el Ftse 100, que se desmarca con alzas que no llegan al punto porcentual.

- La tecnología sigue disparada... y no está agotada por técnico. Los grandes valores tecnológicos son, en buena medida, los artífices del buen comportamiento de las bolsas. Esto preocupa a algunos analistas, que creen que no podrán aguantar mucho más el rally. Así lo expresaban hace unos días desde Capital Group. Sin embargo, la gestora matizaba que sigue confiando en estos títulos a medio-largo plazo.

Esta fortaleza de las tecnológicas queda reflejada en el comportamiento del Nasdaq Composite y del Nasdaq 100, que se disparan un 29% y un 36%, respectivamente, en el año. Frente a éstos, el Dow Jones sube sólo un 2% y el S&P, un 14%.

Pese a las subidas, a los expertos de Bolsamanía les siguen gustando las tecnológicas. "Alphabet está muy bien. Apple también, ya que ha roto máximos históricos. También lo está haciendo bien Netflix", explican. Destacan igualmente que Tesla ha subido "una barbaridad" en los últimos dos meses (+70%). "Podrían seguir ganando posiciones. Microsoft también está bien, atacando los máximos históricos", comentan.

- Los bancos no acaban de despegar, y por eso no constituyen ahora mismo una opción de inversión atractiva para los analistas de Bolsamanía, que prefieren otros títulos. "El Ibex se ha tomado un respiro en las últimas semanas principalmente por los bancos, que no acaban de definirse", explican. Aunque no muestran un aspecto técnico malo, mantienen la corrección, precisan.

- Frente a los bancos, las eléctricas, como Endesa e Iberdrola, son las opciones favoritas de los analistas de Bolsamanía ahora. También les gustan las constructoras, como Sacyr, Ferrovial y ACS. "ACS está consolidando en los máximos históricos y es el mejor valor del Ibex ahora mismo", comentan.

- Fuera de España también hay alternativas interesantes. Además de las tecnológicas, destacan la fortaleza de McDonald's al otro lado del Atlántico. En Europa, les gusta Hermès o Adidas.

LO QUE VIENE

Arranca ya el mes de julio en los mercados que estará marcado, sin ninguna duda, por los resultados empresariales. Esto, claro está, con el permiso de los bancos centrales.

La Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) anunciarán el 26 y 27 de julio, respectivamente, sus decisiones sobre tipos. Se espera que el segundo, con total seguridad, los eleve 25 puntos básicos. En cuanto a la Fed, tras el parón de junio y las últimas declaraciones de Jerome Powell en Sintra, es posible también que comunique un incremento de 25 puntos básicos.

Lo que ha quedado meridianamente claro con las últimas declaraciones de los banqueros centrales es que 'las espadas siguen en todo lo alto' en la lucha contra la inflación y que no tienen intención de parar de incrementar los tipos (y, por supuesto, no los bajarán) hasta que no vean que está completamente enfilado el camino para lograr el objetivo de inflación del 2%.

Respecto a los resultados, durante la semana de los bancos centrales, y como viene siendo lamentablemente habitual, un cúmulo ingente de compañías del Ibex publicarán sus cifras del segundo trimestre y del semestre. Santander lo hará el 26 de julio, Sabadell y Telefónica, el 27 de julio, y BBVA y CaixaBank, el 28 de julio, por poner solo algunos ejemplos de las muchas que anunciarán cifras con toda seguridad.

Antes, como siempre, los bancos estadounidenses publicarán sus cifras e inaugurarán la temporada. Estas cuentas, y sobre todo las estimaciones que ofrezcan las compañías y cómo vayan revisando al alza o la baja sus previsiones de BPA (beneficio por acción), serán el próximo gran catalizador para las bolsas.