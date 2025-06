El líder holandés de extrema derecha, Geert Wilders, ha anunciado que el Partido por la Libertad (PVV) "abandona la coalición" del Gobierno de Países Bajos que lideraba por desacuerdos entre los socios en torno a nuevas restricciones en las políticas de asilo e inmigración. Esto ha provocado la caída del Ejecutivo y la dimisión del primer ministro, Dick Schoof.

"No se firman nuestros planes de asilo. No se adapta el acuerdo gubernamental. El PVV deja la coalición", ha publicado Wilders en su perfil de la red social X.

Y es que el líder ultra se ha enfrentado a la negativa de sus tres socios de coalición a aceptar sus planes para frenar la migración, que incluían el cierre de la frontera a los solicitantes de asilo, la suspensión temporal de la reunificación familiar y el retorno de los solicitantes de asilo a Siria.

El Partido de la Libertad "ha prometido a los votantes promulgar la política de asilo más estricta de la historia", ha dicho Wilders en una entrevista televisiva. "No me quedó otra opción que decir que retiraremos nuestro apoyo a este gobierno; le hice saber al primer ministro que retiraremos a nuestros ministros del gabinete y que no podemos asumir ninguna otra responsabilidad por esto".

Pero Wilders ya había advertido que su partido podría abandonar la coalición. "Permítanme ser muy claro. Si la mayoría de nuestras propuestas del plan de asilo de diez puntos no son adoptadas por la coalición (y, por lo tanto, añadidas al Acuerdo de las Líneas Principales) e implementadas por el gabinete lo antes posible, entonces el PVV se retirará de esta coalición", aseguraba durante el fin de semana.

"Queríamos una política de asilo más estricta... Se ve que muchos países de la Unión Europea -Austria, Polonia, Alemania, Bélgica- van más allá en la toma de medidas", ha dicho Wilders.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la migración hunde a un Gobierno en Países Bajos. De hecho, en 2023, el Ejecutivo del anterior primer ministro, Mark Rutte, cayó por el mismo asunto. En ese caso, el gobierno interino se instaló durante cuatro meses antes de unas elecciones anticipadas.