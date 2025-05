Donald Trump hablará este lunes con Vladimir Putin para detener la guerra en Ucrania, según ha anunciado el mandatario estadounidense en su red social. Trump también tiene previsto hablar con Volodimir Zelenski y otros líderes de países de la OTAN.

Las conversaciones comenzarán a partir de las 10:00 de la mañana en Washington, cuatro de la tarde en España. El mandatario americano ha señalado que espera "un alto el fuego y el fin de esta guerra tan violenta, que jamás debería haber ocurrido".

La llamada entre Trump y Putin se producirá después de que Rusia y Ucrania celebrasen el viernes pasado en Estambul su primer encuentro directo para detener el conflicto, que se inició hace más de 3 años.

En dicho encuentro no se produjeron avances significativos, pero al menos se pactó un intercambio de prisioneros entre ambos bandos y seguir negociando las condiciones para un alto el fuego.

En este escenario, Estados Unidos y los países de la OTAN quieren que Putin acepte en primer lugar una tregua de 30 días, para luego acelerar las negociaciones e intentar conseguir un alto el fuego permanente, que pueda ser la antesala para poner fin a la guerra.

El problema es que Rusia no cede en sus posiciones maximalistas de mantener los territorios ocupados y exigir garantías para que Ucrania no entre en la OTAN y no refuerce su capacidad militar.

Por tanto, habrá que ver si Trump es capaz de que Putin acepte la tregua de 30 días y posteriormente negocie unas condiciones que puedan ser aceptadas por Ucrania y sus aliados para finalizar el conflicto.