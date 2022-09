Rusia ha anunciado nuevas sanciones contra 25 ciudadanos estadounidenses a los que se les ha prohibido la entrada al país "permanentemente". La lista incluye a senadores, analistas de grupos expertos y a los actores Ben Stiller y Sean Penn.

Moscú ha puesto en marcha esta medida “en respuesta a las sanciones personales cada vez mayores de la Administración Biden contra ciudadanos rusos”, ha informado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia a través de un comunicado en su página web.

No han trascendido los detalles en torno a los criterios utilizados para elaborar la lista. No obstante, en el caso de los actores, ambos ha viajado a Ucrania en plena guerra y han mantenido sendas reuniones con el presidente Volodímir Zelenski. Stiller, en su encuentro con el mandatario ucraniano en junio, le dijo: "Eres mi héroe", algo que, al parecer, no habría gustado a Putin.

EEUU y sus aliados han impuesto sanciones a empresarios y funcionarios rusos como consecuencia de la guerra de Ucrania, congelando más de 30.000 millones de dólares en activos de ciudadanos rusos a finales de junio. En agosto, el Tesoro de EEUU anunció otro paquete de medidas contra las "élites conectadas con el Kremlin", incluido el propietario multimillonario de Phosagro PJSC, Andrey Guryev, y Alina Kabaeva, jefa de un grupo de medios pro-Kremlin y exdiputada que tiene una "relación cercana" con Putin.

Asimismo, la Fundación Anticorrupción del líder ruso y opositor encarcelado Alexey Navalny ha emitido una lista con más de 6.000 personas objeto de ser sancionadas, ya que colaboran estrechamente con el presidente ruso.