"En marzo de 2022, hemos tomado la decisión de bloquear el acceso a la red social Facebook (propiedad de Meta Plaforms, Inc.)", rezaba el primer comunicado. El Roskomnadzor también señalaba que hubo 26 casos de discriminación contra medios de comunicación rusos por parte de Facebook desde octubre de 2020.

"Millones de rusos pronto se verán cortados de fuentes de información fiables, privados de sus medios diarios para conectar con su familia y amigos y silenciados. Continuaremos haciendo todo lo posible para restaurar nuestros servicios para que así puedan permanecer al alcance de la gente para expresarse y organizarse de forma segura", ha explicado Nick Clegg, presidente de Asuntos Globales de Meta, en un comunicado en redes.

Poco después de este anuncio, Rusia también ha restringido el acceso a Twitter. Con todo, según el corresponsal del medio estadounidense 'ABC', James Longman, parece que todavía se puede acceder a estos servicios en estos momentos: "Todavía puedo conectarme a Facebook y Twitter en Rusia. Puede que el código tarde un poco en funcionar, no lo sé. Pero, por ahora, tengo acceso completo. Anunciar la prohibición de algo es una cosa, hacer que suceda es otra".

I’m still able to access Facebook and Twitter in Russia. It may take time for code to trickle through, I don’t know. But for now full access. Announcing a ban on something is one thing, making sure it happens is another.