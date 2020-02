El equipo de campaña del senador demócrata ha publicado el recuento interno del caucus demócrata, que arroja un 30% de los votos para Sanders, mientras su principal oponente, el exvicepresidente Joe Biden se habría quedado con un 12%. Los resultados oficiales no se conocerán hasta mañana.

Bernie Sanders internal caucus numbers (nearly 40 percent of the precincts in Iowa):

Sanders 30%

Buttigieg 25%

Warren 21%

Biden 12%

Klobuchar 11% pic.twitter.com/W4hPIZn8W3