"Dubái se clasificará como uno de los cuatro principales centros financieros mundiales con un aumento de la IED de más de AED 650 000 millones durante la próxima década. Más de 300.000 inversores globales están ayudando a convertir Dubái en la ciudad global de más rápido crecimiento", ha publicado en su perfil de Twitter el jeque Mohammed bin Rashid al Maktoum, gobernante de Dubái.

Dubai will rank as one of the top four global financial centers with an increase in FDI to over AED 650 billion over the next decade. Over 300,000 global investors are helping build Dubai into the fastest growing global city pic.twitter.com/keoH7h2eik