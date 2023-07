El elevado coste de vida al que se están enfrentando actualmente los hogares españoles ha provocado una notable disminución en la capacidad de ahorro de los mismos, que se ven abocados a no poder guardar dinero a final de mes por los altos cobros a los que deben hacer frente. En este sentido, un 53% de los españoles ha asegurado que tiene deudas que pagar, y un 28% ha señalado que no puede ahorrar dinero porque no llega a final de mes, con un 13% que no cree que pueda irse de vacaciones a causa de su economía, según datos de la compañía de gestión de cobro, Kruk.