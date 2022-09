“Septiembre nuevo, vida nueva”. En lugar de esperar al tradicional 1 de enero para poner en marcha tus propósitos… ¿por qué no anticiparse y asumir desde ya tus retos? Este mes marca la vuelta al colegio, el regreso para muchos de las vacaciones y, en gran medida, suele ser época de comienzos, de inicio de proyectos o de retomar la rutina.

También, y aunque es menos popular que la famosa cuesta de enero, en septiembre es habitual darse de bruces con una situación financiera personal maltrecha. Por si fuera poco, el contexto económico actual transcurre de forma poco clara. La cicatriz del impacto del coronavirus todavía es visible y el conflicto armado ruso sobre Ucrania no ha hecho otra cosa que empeorar el escenario. El coste de la vida no deja de aumentar por culpa de una inflación desbocada, a la vez que las autoridades tratan de contener sus efectos y controlarla con medidas no vistas desde la última gran recesión. La incertidumbre, por ende, es absoluta. Todo ello apremia a realizar un ejercicio de autoevaluación, tal y como aseguran los expertos del comparador financiero HelpMyCash.

¿PARA QUÉ ESPERAR?

El nuevo curso, unido a la poca certeza sobre el devenir del futuro más cercano, deberían ser motivos suficientes para aprovechar y tomar el control seriamente de tus finanzas: revisa, valora, reorganiza y ajusta. ¿Sabes que la luz ha subido, pero no sabes cómo te está afectando o no eres consciente exactamente cómo se te acumulan tantos gastos? Los expertos del comparador financiero HelpMyCash te plantean una serie de recomendaciones para poder identificar el problema.

- Lo primero que recomiendan desde el comparador es obtener una foto global de los movimientos registrados en tus cuentas, al menos durante los últimos tres meses. Posteriormente, y con ayuda de alguna herramienta como Excel o de hasta una simple hoja de papel en caso de que la tecnología no sea tu fuerte, debería ser una prioridad desglosar los extractos. Es suficiente con organizarlos en alrededor de cinco categorías, como pueden ser ocio, alimentación, gastos fijos e imprescindibles, ahorro y gastos variables.

- Una vez hayas realizado este diagnóstico, deberás hacerte varias preguntas. “¿Cuánto ingreso cada mes?”. “¿Tengo más salidas que entradas de dinero?”. “¿Estoy en una situación de endeudamiento?”. El consejo de los expertos de HelpMyCash es no destinar nunca más del 30% de los ingresos netos mensuales al pago de deudas, con sus intereses, para no comprometer la estabilidad financiera.

“Este porcentaje debería marcar el umbral máximo tras aglutinar las cuotas de todas las deudas que puedas tener, ya sea de la hipoteca, el préstamo del coche, de compras a plazos o de tarjetas de crédito, por ejemplo. Se debe disponer de alrededor del 70% restante para pagar facturas, ahorrar, comer o vestirse”, aconsejan desde HelpMyCash.com.

- Aunque cumplir con esta regla sería lo ideal, lo cierto es que la situación personal de cada persona es muy diversa. Lo importante es tener claro cuál es la tuya y qué objetivos necesitas cumplir. “¿Llego a fin de mes por poco y no consigo ahorrar?”. “¿Ahorro, pero no lo suficiente como me gustaría?”. “¿Necesito reducir costes?”. “¿Dispongo de un fondo de emergencia?”. “¿Estoy gastando más de lo que gano?”. “¿Tiendo a comprar compulsivamente?”. Desde el comparador subrayan que saber cuál es la situación individual y localizar el problema o el deseo a cumplir es la clave.

- A partir de ahí podrás empezar a reorganizar y ajustar tus finanzas. “Aunque pueda parecer una tarea engorrosa, lo cierto es que tener el dominio de esta parte de tu vida te producirá con toda probabilidad una enorme satisfacción y te evitará el denominado ‘estrés financiero’, que no es más que una de las principales consecuencias en la salud derivadas de una mala situación económica”, precisan los expertos de HelpMyCash.

Como ya hemos comentado, la prioridad de cada persona será muy diferente. Resulta crucial empezar a tomar decisiones conscientes y responsables a través de una optimización de los gastos o de la elaboración de un presupuesto mensual que pueda ser asumido con los ingresos que se obtienen.

También es imprescindible ahorrar, al menos, para crear un fondo de emergencia, y hasta para cumplir retos motivacionales, ya sea un viaje soñado o comprar un coche. Para mantener un control de tu posición, desde HelpMyCash aconsejan familiarizarte con la web o la aplicación móvil de tu entidad o utilizar los agregadores financieros en caso de tener varias cuentas bancarias. Si no sabes cómo hacer un presupuesto o planificar tu ahorro, puedes visitar la web de HelpMyCash.com, donde se pueden encontrar múltiples consejos para gestionar tus finanzas y utilizar sus herramientas online para ayudarte a conseguirlo.