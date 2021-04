El incentivo propuesto por el Gobierno para animar a retrasar la edad de jubilación puede no llegar a ser tal. Tributar por el pago único de hasta 12.060 euros por año que incluye la reforma de las pensiones que se debate actualmente puede hacer que muchos trabajadores se alejen de la idea de retirarse más tarde laboralmente al no compensar del todo económicamente.

"El pago podría convertirse en un anticipo que se le da al jubilado que luego tendría que devolver con el incremento fiscal que conlleva". Es la opinión que aporta el profesor de EAE Business School, Juan Carlos Higueras, quien considera que la medida de dar un incentivo a los trabajadores para que retarse su jubilación "puede parecer optimista, pero podría ser un 'canto de sirena', ya que el incentivo para retrasar la edad de jubilación mediante un pago único podría estar sujeto a una tributación que, dada la progresividad de nuestro sistema, limitase dicho incentivo y, por tanto, la medida fuese ineficaz si lo que se recibe por un lado se quita por otro".

Cree que habría que analizar la sensibilidad de los nuevos pensionistas a un aumento en la cuantía derivada de este incentivo, "que es claramente insuficiente a la vista de que la esperanza de vida es de 21 años y dicho pago se diluye en gran medida". Higueras cree que quizás el interés podría llegar por el hecho de recibir al principio esta cantidad de dinero, "siempre y cuando estuviese libre de impuestos".

Esos más de 12.000 euros anuales que pueden recibir los que decidan no jubilarse a su tiempo deben tributar como rendimientos del trabajo, con lo que tendrán que hacer frente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sumándose, además, esa cantidad al sueldo que perciban por su empleo. Hay que recordar que actualmente los tramos están fijados de tal manera que se tributa un 19% por lo primeros 12.450 euros. De 12.450 a 20.200 euros se paga un 24%, hasta los 35.200 euros, un 30%, entre 35.200 y 60.000 euros, un 37%, y más de 60.000 euros, un 45%.

Desde hace unos años, los 65 no es la edad general para acceder a la pensión de jubilación como ha sido tradicionalmente. Cada año que pasa se incrementa la edad legal de jubilación, con lo que a partir de este 2021 podrán retirarse de la vida laboral aquellos que tengan 66 años si han cotizado menos de 37 años y 3 meses. Es cierto que desde 2013 sigue siendo posible jubilarse a los 65 años, pero siempre que se hayan acumulado más de 38 años y medio cotizados. No obstante, esta condición no se aplicará plenamente hasta 2027. Y mientras se aplica también una disposición transitoria que va elevando la exigencia de cotización para mantener el derecho a la jubilación a los 65 años, como explican desde el Instituto BBVA de pensiones.