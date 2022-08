Algunas entidades han aprovechado el movimiento del Banco Central Europeo (BCE) para encarecer sus productos. En el caso de los préstamos personales, los intereses han subido dejando poca opción a los que necesitan crédito en época de mayor gasto y alza de precios. Sin embargo, aún quedan entidades que mantienen las condiciones de su escaparate intacto.

Una de ellas es ING, que ofrece un préstamo con el que da desde 6.000 euros hasta 60.000 euros con una TAE desde el 4,06%. Eso sí, el interés variará en función de tu situación económica del solicitante, con lo que puede llegar a superar el 11% en base a los datos personales y financieros y la política interna del banco.

No exige domiciliar la nómina ni ser cliente del banco. Tampoco tiene ningún tipo de comisión, ni de apertura, ni de estudio ni por amortización anticipada total o parcial. Además, puedes solicitarse y tramitarse de manera completamente online.

WiZink ofrece hasta 30.000 euros sin comisión de ningún tipo. Tampoco pone como condición cambiar de banco ni ninguna vinculación con la entidad contratando productos adicionales. Su tipo de interés va desde 4,59% TAE, pudiendo encarecerse hasta el 8,3% en función de la finalidad. Un punto importante a tener en cuenta es que no permite financiar la compra de un coche.

Por último, los préstamos de Cofidis financian hasta 60.000 euros con un interés del 5,06% TAE. No exige vinculación y no tiene comisión de apertura ni de estudio. Pero en este caso sí tiene comisión por cancelación anticipada: del 0,5% si el plazo restante es inferior a un año y del 1% si queda más de un año.

¿Qué interesa más, solicitar el préstamos a un banco o hacerlo a través de establecimientos financieros de crédito (EFC)? Según explican los expertos del comparador financiero HelpMyCash, los préstamos personales de bancos interesan si se busca importes altos para proyectos grandes, no se necesita el dinero tan rápido y no importa pasar por un proceso de aprobación más estricto a cambio de un interés muy competitivo. En cambio, interesa solicitarlo a través de los EFC a aquellos que no quieran cambiar de banco ni contratar productos adicionales, a personas acostumbradas a los procesos de solicitud 100% online y autónomos o jubilados, ya que no exigen domiciliar nómina, aunque sí demostrar ingresos.