A falta de conocer el dato definitivo del cierre de mes, todo apunta a que el euríbor acabará octubre en el 4,16%. Un nivel muy ligeramente por encima de los dos meses anteriores. De hecho, el índice hipotecario registra en el décimo mes del año el menor ritmo de crecimiento visto desde 2022. Con la última pausa aprobada por el Banco Central Europeo (BCE) en la subida de tipos, se prevé que el euríbor no sufra grandes variaciones durante lo que queda de año. No obstante, no se espera ningún alivio para los hipotecados a corto y medio plazo.