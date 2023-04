El Gobierno ha anunciado esta semana su intención de destinar 50.000 viviendas del Sareb para alquiler social, de las que 15.000 se deben construir en suelos disponibles de la entidad. El 80% de estos suelos se encuentras en zonas de baja o muy baja demanda, con localidad que tendrán un stock prácticamente completo en zonas de baja demanda como Asturias, Cantabria, Extremadura o Galicia, según desprende un estudio de Idealista.

Por otro lado, Castilla y León no dispone de ningún terreno en zonas con demanda de alquiler al registrar un 97,8% en zonas de baja demanda y un 2,2% con baja demanda, y Cataluña dispone de un 51% con alta demanda y un 49% que registra baja demanda.

La Comunidad Valenciana registra suelos en zonas de alta demanda por encima de la media de España con un 26,6%, pero en mucho menor porcentaje que los suelos en zonas de baja demanda de los que dispone, que registran un 68,9% del total.

Las tres regiones en las que los suelos de Sareb se encuentran en su mayoría en zonas de alta o muy alta demanda son Madrid, con un 80%, Baleares, que registra un 60%, y Canarias, con un 53%. El País Vasco, por su parte, cuenta tan solo con 40 suelos distribuidos en un 46% de alta demanda y un 54% de baja demanda.

No obstante, Idealista ha recordado que la oferta de suelos mostrada en la web de Sareb no muestra su estado de desarrollo urbanístico ni discrimina por tipología, por lo que estos porcentajes podrían variar de manera sensible.

Por su parte, la vicepresidenta Nadia Calviño ya ha avisado de que la distribución del suelo no sigue criterios poblacionales "sino de disponibilidad de los inmuebles que poseían las entidades financieras y pasaron a formar parte de Sareb", y que parte de esos suelos también se destinará a "la construcción de hospitales, escuelas o aparcamientos".

La Comunidad Autónoma que atesora más suelos sin edificar es la Comunidad Valenciana, con un 26%, seguida por Castilla y León, que dispone de un 15,6%, Cataluña, con un 11,7%, y Andalucía, que registra un 11,2%. Por su parte, Madrid cuenta con el 2,2% de parque de suelo de Sareb, y Baleares con el 0,5%.

En cuanto al total de terrenos, serían más de 6.300 en la Comunidad Valenciana, superan los 3.800 en Castilla y León y hay entre 2.700 y 2.900 suelos entre las comunidades catalana y andaluza. Mientras, Madrid cuenta con 546 terrenos y Baleares con 127.

El proyecto Viena de Sareb se encuentra en fase de estudio por parte de PwC, y se prevé que podrían comenzar a ofrecerse las primeras licitaciones a finales de este verano, tras lo que comenzarían las obras a finales de 2023. El Sareb continuará siendo propietario de los terrenos, pero los cederá en usufructo durante, al menos, 50 años.