Finlandia y Suecia se convertirán en enemigos de Rusia si se incorporan a la OTAN, según ha declarado el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev.

El cambio daría a Moscú "más oponentes registrados oficialmente", escribió Medvédev en Telegram.

"No se puede seguir hablando de un estatus de zona libre de armas nucleares para el Báltico: hay que restablecer el equilibrio", dijo. "Hasta hoy, Rusia no ha tomado tales medidas y no iba a hacerlo". La respuesta de Rusia debe tomarse "sin emoción, con la cabeza fría", añadió.

También afirmó que la OTAN estaba planeando admitir a los dos estados nórdicos -que hasta ahora han sido socios de la alianza militar de 30 miembros pero se han mantenido neutrales- con "mínimos procedimientos burocráticos".

Los comentarios se producen un día después de que los líderes de Finlandia y Suecia dijeran que su decisión de solicitar el ingreso en la OTAN se produciría en cuestión de semanas, afirmando que sus evaluaciones de seguridad habían cambiado drásticamente tras la invasión rusa de Ucrania.