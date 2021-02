La agencia de coordinación policial y autoridades de diferentes países han detectado certificados falsificados de pruebas negativas de COVID-19 que se han vendido a pasajeros para poder viajar en avión o en tren, ante la creciente exigencia entre numerosos países europeos, del certificado, para frenar la propagación del coronavirus.

El pasado diciembre, la Policía Nacional española detuvo a un estafador por vender presuntamente certificados PCR con falsos negativos en Internet a un precio de 40 euros, en Países Bajos, se ha descubierto una red que vendía declaraciones de este tipo de pruebas por unos 50 o 60 euros a través de aplicaciones de mensajería.

We're #UnitedAgainstCoronavirus.



But it seems criminals will do anything to exploit the pandemic:



😷fake PPE

💉fake vaccines

and now...

🧪fake negative test results.



Out now: our latest update on counterfeit negative COVID-19 test certificates.https://t.co/HNl0ekF6Og