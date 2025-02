La Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM) arranca este viernes con los ojos puestos en un plan de paz para Ucrania en un momento en el que las relaciones entre Unión Europa (UE) y Estados Unidos no atraviesan su mejor momento.

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta semana que había llegado a un acuerdo con sus hómologos ruso y ucranio, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, para comenzar inmediatamente las negociaciones de paz tras casi tres años de conflicto.

Se espera que Zelenski se reúna con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, así como con el secretario de Estado, Marco Rubio, en el cónclave. Cabe señalar que Zelenski, quien admitió que "no fue muy agradable" que Trump hablara primero con Putin antes que con él, advirtió que Ucrania no aceptaría ningún acuerdo de paz propuesto por EEUU y Rusia sin la participación de Kiev... ni de Europa.

Precisamente, la noticia anunciada por Trump no ha gustado en el seno de la UE. En los últimos días, distintos medios como 'Financial Times' se han hecho eco del malestar de varios diplomáticos de alto perfil de los Veintisiete por negociar a espaldas de Bruselas y de Ucrania, lo que entienden que ha sido una "traición".

Las declaraciones realizadas en la previa por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, han echado más leña al fuego. El republicano reiteró los planes de Trump de no desplegar más tropas en Ucrania, de obligar a Europa a pagar la reconstrucción del país y también de forzarla a aumentar su inversión en defensa. También indicó que Ucrania no puede aspirar a recuperar todos los territorios perdidos ante Rusia y, además, debe olvidarse de la entrada en la OTAN.

"Cualquier solución rápida es un acuerdo sucio", aseguró Kaja Kallas, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y vicepresidenta en la Comisión Europea. Por su parte, Emmanuel Macron, presidente de Francia, advirtió que "una paz que sea una capitulación" sería "una mala noticia para todos".

En Múnich, los objetivos de Zelenski en su reunión con Vance parecen claros: alentar a EEUU a seguir apoyando a Ucrania y mantener en mente los mejores intereses de la nación asediada mientras intenta negociar el fin de la guerra. No obstante, medios como 'BBC' señalan que los planes de Trump y Vance podrían ser muy distintos.

En este sentido, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, afirmó que Europa "no está en condiciones" de proporcionar una disuasión creíble en Ucrania sin la ayuda de EEUU en el próximo año. Asimismo, el ministro alemán advirtió que Europa debe estar en la mesa de negociación, ya que los europeos "no pueden participar en garantizar una paz en la que no han estado involucrados en la negociación", y ha calificado como "torpe" la determinación de no incluir a Ucrania en la Alianza Atlántica.