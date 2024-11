Federal Reserve (US government work)

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, John Williams, ha afirmado que prevé que los tipos de interés sigan bajando, ya que la inflación "se está enfriando" en la primera economía del mundo.

"Dadas mis previsiones, creo que será apropiado, con el tiempo, reducir el tipo de los fondos federales hasta niveles más normales o neutrales. Ahora bien, acabo de responder a la pregunta planteando otra nueva: ¿Qué es normal? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Han ocurrido muchas cosas en los últimos cinco años. Se revelarán a través del flujo de datos que veamos", reconoció Wiliams en una entrevista concedida a 'Barron's'.

De igual modo, el funcionario norteamericano señaló que, teniendo en cuenta el enfriamiento del mercado laboral en los últimos años y el avance desinflacionista que ha logrado la Fed, está "bastante claro" que la política monetaria del banco central es "restrictiva".

"Por eso fue muy apropiado recortar el tipo de los fondos federales en nuestras dos últimas reuniones. Creo que a finales del año que viene el tipo de los fondos federales será más bajo que ahora. Dependerá de los datos y de los progresos que hagamos. Mes a mes, hay movimientos al alza y a la baja en las series de datos individuales, pero se están moviendo en el sentido que me gustaría ver. En realidad, solo se trata de situar la política económica en una posición que continúe ese proceso", agregó.

Williams también reconoció que el objetivo del 2% para la inflación es la tasa que mejor puede equilibrar los objetivos de empleo y estabilidad de precios del banco central norteamericano. "Una inflación del 2% no es demasiado alta en el sentido de crear distorsiones o dificultades para los estadounidenses, pero nos da más margen para alcanzar nuestros objetivos de máximo empleo e inflación baja y estable. El objetivo a largo plazo del 2% tenía sentido en 2012 y sigue teniéndolo ahora", explicó el funcionario norteamericano.

Williams también ha compartido su visión sobre el panorama económico estadounidense. El miembro permanente del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) calificó el crecimiento económico de Estados Unidos como "muy bueno", al tiempo que subrayó el "enfriamiento bastante constante" del mercado laboral y la reducción de la inflación desde sus "altísimos niveles". En concreto, el presidente de la Fed de Nueva York estima que "probablemente estemos en torno al 2,25% de inflación PCE (índice de gastos de consumo personal)".

"Obviamente, todavía no hemos llegado a ese punto. La gran historia aquí es, ¿cómo se consigue un fuerte crecimiento, un mercado laboral que se enfría y una inflación que baja, todo al mismo tiempo? Espero que el producto interior bruto (PIB) del año se sitúe probablemente en torno al 2,5%, o quizá un poco más. Espero que el mercado laboral continúe donde está, y quizás muestre un poco más de enfriamiento. La tasa de desempleo actual es del 4,1% en octubre. Quizá llegue al 4,25%. Y espero que la inflación siga bajando gradualmente. Espero que la tasa de inflación se sitúe en torno al 2,25% para todo el año", detalló.

¿RIESGOS INFLACIONARIOS?

Para Williams, el mercado laboral "está ahora en equilibrio" y no presiona al alza a la inflación, a la cual también está ayudando la moderación en otros países del mundo. Pero eso no implica que no haya riesgos que amenacen este proceso desinflacionario. "Si hubiera factores que hicieran que la inflación navegara un poco más arriba de lo que actualmente espero, entonces eso guiaría las decisiones políticas", apuntó Williams, aunque reconoció que en la Fed están "bastante bien posicionados" para hacer frente a cualquier amenaza inflacionaria.

"Si la inflación se mantiene más alta de lo que espero, podemos ralentizar el ritmo de normalización. Si la inflación baja más rápidamente, o la economía se ralentiza más de lo que es coherente con el máximo empleo, entonces tenemos mucho margen para ajustarnos a ello", añadió.

Entre dichos riesgos, Williams señala que la productividad podría ser un problema en el futuro. " Parte de la historia de por qué la economía va bien está en el lado de la oferta. Está en la productividad. Si eso no continúa, nos cambiaría el trabajo al intentar mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda. Estoy un poco en el lado optimista de esto, pero puedes estar decepcionado", reflexionó el funcionario estadounidense, quien señaló que la inteligencia artificial (IA) podría ser "uno de los factores que podrían ser fuente de una productividad más larga y fuerte".

"Se han creado muchas pequeñas empresas. Hay un restablecimiento del dinamismo de nuestra economía y mucha inversión en nuevas tecnologías. Esa es la historia. Pero podría ser que esto tuviera un recorrido más largo. La IA cumple los requisitos para ser una tecnología de uso general, el tipo de cosa que puede generar una década o más de mayor crecimiento de la productividad. Es una condición necesaria, no suficiente. Pero sin duda tiene ese sabor. Es algo que tiene una amplia aplicación, puede cambiar la forma en que las empresas hacen las cosas, cómo se organiza la economía", añadió Williams a este respecto.

De igual modo, el presidente de la Fed de Nueva York también señaló las tensiones geopolíticas como un importante factor que puede "perturbar la economía mundial" y, como no podía ser de otro modo, China. En concreto, Williams se mostró preocupado por el crecimiento del gigante asiático y los retos que tiene por delante para mantener su objetivo de crecimiento.

"En el pasado, China demostró que la mayoría de los detractores estaban equivocados, porque los chinos encuentran formas de estimular su economía y alcanzar sus objetivos. Pero al hacerlo, han creado algunas fragilidades y vulnerabilidades en su economía, especialmente por el hecho de haber recurrido tantas veces al sector inmobiliario como el lugar donde encontrar el crecimiento. Está claro que no quieren volver a hacerlo", señaló Williams, quien también destacó que los problemas de China "pueden tener ramificaciones en la medida en que impulse su estímulo en un sentido u otro, lo que puede afectar a la inflación en todo el mundo".

TRUMP Y POWELL

Asimismo, Williams también abordó el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que arrojaron un triunfo aplastante de Donald Trump y del Partido Republicano. Cabe recordar que, además de la presidencia, la formación conservadora controlará, al menos hasta las elecciones 'midterm' de dentro de dos años, las dos cámaras del Congreso: la Cámara de Representantes y el Senado.

Al término de la reunión de noviembre, Jerome Powell, presidente del banco central estadounidense, aseguró que el resultado electoral no modificaría los planes de la Fed en el corto plazo y recalcó su postura apolítica. No obstante, tras su última intervención, Powell aseguró que la economía "no está enviando ninguna señal de que debamos tener prisa por bajar las tasas".

Los expertos temen que las políticas de Trump, entre las que se incluyen un aumento arancelario y la eliminación de numerosos impuestos, puedan provocar un aumento del déficit y de la inflación que hagan descarrilar los planes de la Fed. Asimismo, Trump ha acusado a Powell de hacer política recortando los tipos de interés durante la campaña y ha asegurado que el presidente debería tener "algo que decir" en materia de política monetaria. Se especula con que Trump intente destituir a Powell, a quien él mismo nombró, aunque este último se ha negado a dimitir.

"No puedo hacer una predicción sobre lo que la gente debatirá, pero no le sorprenderá que la independencia de nuestra política monetaria sea importante. Hemos visto que los bancos centrales que pueden tomar sus decisiones de política monetaria sin influencias políticas o de otro tipo, sino que simplemente las toman basándose en datos, análisis, pruebas y sus objetivos han funcionado mejor, especialmente a la hora de lograr una inflación baja y estable. La independencia es algo positivo para los bancos centrales, no sólo aquí sino en todo el mundo", explicó Williams.