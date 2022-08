Los ministros de Energía de la Unión Europea (UE) estudian celebrar una reunión de urgencia en los próximos días para debatir sobre la crisis energética que ha provocado la invasión rusa de Ucrania. La escalada de los precios parece imparable, con el gas disparado, lo que no ha hecho más que aumentar los temores a una posible escasez en invierno.

La República Checa, que ostenta la presidencia de turno de la UE, está estudiando la posibilidad de convocar una reunión para debatir la posibilidad de limitar los precios de la electricidad, según el comunicado de la agencia CTK del que se hace eco 'Bloomberg'. En él se cita al Ministro de Industria, Jozef Sikela, quien ha dicho que los checos estarían a favor de un límite de precios en toda la UE, aunque no ha dado detalles sobre las posibles nuevas medidas.

"Si tenemos un mercado europeo y un problema para toda Europa, el enfoque más sencillo es buscar una solución a nivel europeo", ha resaltado Sikela, que cree que "tenemos que ver si esta situación continúa y se intensifica". Cabe recordar que el Viejo Continente se enfrenta a la peor crisis energética de los últimos años, con un aumento de los precios del gas y la electricidad que ha provocado una escalada sin frenos de la inflación y amenaza con arrastrar a las economías a la recesión.

Los continuos cortes del suministro ruso, en represalia ante las sanciones impuestas por la UE a Moscú por la invasión de Ucrania, no han hecho más que empeorar las cosas, hasta el punto de que el precio del gas no deja de marcar máximos. De ahí que esté sobre la mesa la posibilidad de poner un tope a los precios a nivel europeo. Sin embargo, puede que no todos los países del club comunitario comulguen con esa idea.

Por ejemplo, al ser preguntado sobre la posible reunión de emergencia, el portavoz del gobierno francés, Olivier Veran, dijo este miércoles que Francia "en general" está alineada con las políticas energéticas de la UE, aunque también subrayó que eso no significa necesariamente que París vaya a respaldar la "lógica" de un tope europeo de precios de la energía.

Como explicó Veran, la situación de Francia es diferente a la de otros países europeos gracias a las medidas gubernamentales que han ofrecido al país una mejor protección contra la inflación. Y algunos estados son menos dependientes de la energía rusa que otros, por lo que la reunión, si se celebra, puede tornarse complicada.