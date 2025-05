El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha congratulado del paso "positivo" dado por la Unión Europea (UE) para avanzar en las negociaciones comerciales después de su decisión de retrasar la imposición de aranceles del 50% al bloque comunitario hasta el 9 de julio.

"Me acaban de informar que la UE ha llamado para fijar rápidamente las fechas de la reunión. Este es un evento positivo, y espero que, FINALMENTE, al igual que mi demanda a China, abran las naciones europeas al comercio con Estados Unidos. ¡AMBOS estarán muy contentos y tendrán éxito si lo hacen!", ha publicado Trump en su red social Truth Social.

Con todo, el presidente estadounidense ha dejado claro que se sintió "sumamente satisfecho con la asignación del 50% del arancel a la Unión Europea, especialmente porque estaban 'lentamente' (¡por decirlo suavemente!) en nuestras negociaciones con ellos".

En este sentido, cabe recordar que el pasado viernes, 23 de mayo, Trump sugirió un "arancel directo del 50%" sobre la UE a partir del 1 de junio, alegando que el bloque comunitario "ha sido muy difícil de tratar", por lo que las conversaciones no estaban avanzando.

Pero en un nuevo bandazo, y tras hablar con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el mandatario aceptaba una prórroga para la entrada en vigor de dicha tarifa hasta el próximo 9 de julio.

Y así, con los ánimos 'más calmados', este lunes representantes de la UE y de EEUU retomaban las conversaciones para dar un impulso a las negociaciones. En concreto, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, hablaba con el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, y con el representante Comercial de EEUU, Jamieson Greer.

"La Comisión Europea mantiene su firme compromiso con los esfuerzos constructivos y centrados para avanzar con paso firme hacia un acuerdo con EEUU. Seguimos en contacto constante", reconocía Sefcovic a través de sus redes sociales.

No obstante, para Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, "hoy estamos en una situación peor que hace un mes. Y hace un mes, estábamos en una situación peor que hace tres meses. Se suponía que el periodo de negociaciones comerciales globales duraría 90 días, y ahora termina de repente. Los aranceles no bajarán del nivel 'universal' del 10% y las subidas del mercado no se desencadenan por buenas noticias, sino por la opción menos mala: una vez que Trump o su administración suavicen una postura previamente descabellada".

Porque con Trump todo es posible. "Recuerden, tengo la facultad de 'LLEGAR A UN ACUERDO' para el comercio con Estados Unidos si no logramos llegar a un acuerdo o si recibimos un trato injusto", ha concluido el presidente de EEUU.