Stephen Moore se retira del proceso de la Fed por sus comentarios machistas

El presidente Trump lo ha confirmado en Twitter, aunque le ha pedido trabajar junto a él

Bolsamania | 02 may, 2019 19:31

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en la red social Twitter que el economista conservador Stephen Moore se retira del “proceso de la Fed”. El economista ha sido puesto en jaque por la opinión pública tras unos comentarios recientes que denigraban a las mujeres.

Moore, ex miembro del comité editorial del periódico The Wall Street Journal, había escrito una serie de artículos de opinión que sugerían que las mujeres no deberían ganar tanto como los hombres, degradando sus habilidades atléticas y cuestionando su derecho a asistir a eventos deportivos.

Trump afirmó que no nominaría a Moore para un asiento en el consejo de la Reserva Federal (Fed) después de que distintos legisladores republicanos expresaran sus preocupaciones en torno a los comentarios machistas del economista conservador.

En su tuit, el presidente de los EE.UU. afirma que “Steve Moore, un gran economista procrecimiento y una persona verdaderamente buena, ha decidido retirarse del proceso de la Fed”. Y añade que “Steve ganó la batalla de las ideas, incluyendo recortes de impuestos y desregulación que ha producido una prosperidad no inflacionaria para todos los americanos”. Trump le ha pedido a Moore “que trabaje junto a mí hacia un crecimiento económico futuro en nuestro país”.

Como recuerda The New York Times, esta es la segunda vez en las últimas semanas que una de las elecciones a la Fed de Trump se ve obligada a retirarse por preocupaciones sobre sus opiniones y actitudes hacia las mujeres. Herman Cain, un antiguo ‘magnate de la pizza’, se retiró mientras luchaba contra las acusaciones anteriores de acoso sexual que pusieron fin a su campaña presidencial de 2012.