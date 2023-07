El pasado 25 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una nueva sanción para propietarios de casas vacías, que incluía un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que podía alcanzar un 150% para viviendas desocupadas por un periodo de dos años o más sin causa justificada. No obstante, la nueva normativa parece afectar a cerca de un 5% de los propietarios de viviendas, según datos de Fotocasa.

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, ha señalado que las nuevas reglas "no recogerían los efectos deseados de ampliar la oferta masivamente" porque el porcentaje de propietarios afectados "sería muy minoritario". Además, lo más probable es que cree "un clima de desconfianza frente a la administración", lo contrario a lo que, en su opinión, sería necesario para ampliar la oferta.

En este sentido, Matos ha indicado que la mejor opción es ofrecer "seguridad jurídica que ayude a apaciguar las principales preocupaciones de estos particulares: ocupación, pérdida de beneficios o robos en su vivienda". No en vano, lo que más valoran los propietarios de cara a alquilar sus posibles viviendas es el aumento de la seguridad jurídica en caso de ocupación o impago, con valoraciones de 6,9 y 6,5 puntos sobre diez, respectivamente.

Tras estos dos factores, los que reciben una puntuación más alta por parte de los propietarios de inmuebles deshabitados son las deducciones fiscales por la venta de vivienda, con un 6,4, la compensación económica en caso de desperfectos en la vivienda, con un 6,3, y las deducciones fiscales por el alquiler de la vivienda, con un 6 de media.

¿CUÁNTOS PROPIETARIOS SE VERÁN AFECTADOS?

En España, cerca de un 60% de la población mayor de 18 años tiene alguna vivienda en propiedad, de los que cerca de un 3% tiene alguna casa vacía. No obstante, no toda la sociedad enmarcada en ese 3% se vería afectada por la nueva normativa, ya que el inmueble deberá llevar vacío al menos dos años sin causas justificadas.

Estas causas justificadas puede pasar desde que sea una casa heredada de la que aún no se ha acordado el uso, que necesite reformas para ser vendida o alquilada, e incluso la desconfianza por parte del propietario.

Al cribar este grupo con esas variables, nos encontramos con que solo un 5% de las personas que disponen de una casa vacía en España deberá abonar el recargo del IBI. Además, si extrapolamos este dato a todos los propietarios de viviendas en el país, el porcentaje se reduciría a cerca de un 0,1%.

LA OCUPACIÓN DE VIVIENDAS, UNA PREOCUPACIÓN DE LOS PROPIETARIOS

La mayoría de los propietarios con viviendas vacías aseguran que su mayor preocupación es que alguien las ocupe por estar deshabitadas, a pesar de que un 21% de este grupo asegura que no le preocupa esta opción. Sin embargo, no es la única posibilidad que inquieta a los propietarios, ya que el 38% también destaca los gastos que supone mantener una vivienda que no produce beneficios, y un 35% señala que le preocupa la opción de que alguien pueda entrar a robar.

Asimismo, un 29% declara que le preocupa el posible deterioro de la vivienda al estar desocupada, así como que se agraven ciertos desperfectos por no detectarlos a tiempo. Por último, la menor preocupación de los propietarios es tener que afrontar impuestos o penalizaciones por tenerla vacía, algo que solo ocupa la mente de un 24%.