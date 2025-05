Estados Unidos ha perdido su última máxima calificación 'AAA' despues de que la agencia Moody's haya bajado el rating a 'Aa1' debido al incremento de la deuda gubernamental y el pago de intereses en la última década. Si bien la decisión no ha sorprendido, ya que S&P y Fitch habían quitado previamente la triple A a la deuda estadounidense, los expertos creen que "se produce en un entorno ya de por sí delicado".

Por ello, Dario Messi, responsable de análisis de renta fija de Julius Baer, señala que "recuerda a la comunidad inversora una vez más que la dinámica fiscal actual de Estados Unidos no es sostenible a largo plazo. Si bien no es la razón principal, la rebaja se suma a la lista de argumentos por los que los inversores no deberían entusiasmarse demasiado con la exposición a la duración en este momento".

De hecho, el estratega recuerda que bonos del Tesoro estadounidense tuvieron mucho que digerir la semana pasada. "Justo después de las importantes noticias sobre los aranceles, que impulsaron los rendimientos al alza debido al optimismo sobre el crecimiento, los nuevos datos económicos volvieron a moderar la euforia".

Además, los comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, sobre la estrategia del banco central también contribuyeron a que los rendimientos volvieran a bajar ligeramente.

"Para cerrar la semana, Moody's fue la última de las principales agencias de calificación crediticia en retirar la máxima calificación crediticia 'AAA' a los bonos soberanos estadounidenses y rebajar la calificación del país a 'Aa1'. Esta decisión no sorprende. La deuda pública estadounidense ha aumentado hasta superar los 36 billones de dólares (más del 120% del PIB), y los elevados déficits fiscales, así como las tasas de pago de intereses, se han considerado negativos para el crédito desde hace tiempo", afirma Messi.

Del mismo modo, el analista enfatiza que las perspectivas de consolidación fiscal son muy inciertas, como se refleja en las difíciles negociaciones presupuestarias actuales. "No creemos que la rebaja tenga un impacto significativo en sí misma, pero recuerda a la comunidad inversora una vez más que la dinámica fiscal actual de EEUU no es sostenible a largo plazo", reitera.

Es más, en Julius Baer comentan que la rebaja de Moody's refuerza la responsabilidad de la Fed para que demuestre una independencia absoluta. "En nuestra opinión, los riesgos no residen en los impagos reales, ya que EEUU, en última instancia, imprime la moneda en la que se endeuda. Se trata más bien del valor de los activos nominales en comparación con otros activos".

En definitiva, desde la firma aseveran que esto agrava un entorno de mercado ya de por sí sensible y constituye un argumento más para que los inversores no se entusiasmen demasiado con la idea de añadir una exposición sustancial a la duración a sus carteras de renta fija. "Dicho esto, en nuestra opinión, los rendimientos con riesgo crediticio medido, es decir, la deuda corporativa con calificación 'BBB', en el horizonte temporal de 5 a 7 años ofrecen buenas oportunidades", concluye Messi.