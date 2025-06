Habrá "una grieta en el mercado de bonos". Así lo ha advertido el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, quien asegura que "se producirá" después de que EEUU y la Reserva Federal (Fed) se excedieran "enormemente" en el gasto y la flexibilización cuantitativa.

"Les digo esto a mis reguladores. Les digo que esto va a suceder. Y van a entrar en pánico", ha expresado Dimon durante s intervención en un evento organizado por la Fundación Presidencial Ronald Reagan.

Considera que, "por desgracia, puede que necesitemos eso para despertar". Como ha añadido, "no sé si habrá una crisis en seis meses o en seis años, espero que cambiemos tanto la trayectoria de la deuda como la capacidad de los creadores de mercado para hacer funcionar los mercados".

No obstante, Dimon ha querido también tranquilizar en parte a los inversores diciendo que "estaremos bien". "No voy a entrar en pánico. Probablemente ganaremos más dinero y luego algunos amigos me dirán que nos gustan las crisis porque son buenas para JP Morgan Chase, pero no es así", ha querido remarcar.

Además, el director ejecutivo de la entidad ha avisado de que existe la posibilidad de que se produzca una estanflación en EEUU. Al ser preguntado en el evento sobre su mayor preocupación en este momento, ha respondido que el panorama geopolítico y económico global supone, en su opinión, la mayor amenaza, señalándolo como "el enemigo interior".

"Lo que realmente me preocupa somos nosotros. ¿Podemos poner orden en casa? Nuestros propios valores, nuestras propias capacidades, nuestra propia gestión", ha indicado en referencia a la guerra comercial entre EEUU y China.

"Tenemos que poner orden en casa, y tenemos que hacerlo muy rápido". "Acabo de volver de China" y esa idea de que van a inclinarse ante EEUU, "yo no contaría con eso", ha dicho.