Contratar suministros del hogar en pareja permite ahorrar hasta un 50%. De la misma manera, compartir la hipoteca nos ayudará a acceder a préstamos en mejores condiciones y mantener los ahorros en una cuenta o depósito conjunto nos permitirá tener una mayor protección de nuestro dinero.

Por ejemplo, pagar a medias las facturas de telecomunicaciones es común porque servicios como el de Internet o la televisión de pago se comparten al vivir en la misma casa. Según un análisis de Kelisto, optar por tarifas que incluyan Internet más dos líneas de móvil suele ser la opción más barata.

De media, agregar un segundo número a una tarifa de fibra óptica y telefonía móvil -con un coste medio de 38,11 euros al mes- supone pagar un extra de 6,11 euros mensuales, menos de lo que gastaríamos en una línea de móvil contratada separadamente, que de media saldría por 11,67 euros al mes. En total, el ahorro medio es de 5,56 euros al mes y de 66,72 euros al año (-47,64%).

Cuando no estamos dispuestos a irnos a otro operador, unificar servicios y contratar varias líneas de móvil es siempre la opción más barata: las telecos casi siempre te ofrecerán la opción de añadir números gastando menos.

No obstante, incluso contando con esta rebaja permanente a veces compensa dividir nuestras contrataciones, especialmente al comparar los precios de los operadores más caros -que a menudo ofrecen tarifas con muchos datos- y los low cost, más ajustados en precio y condiciones.

Además, contratar un seguro de hogar familiar para dos personas sin copago -la versión más completa- es un 5,53% más barato que contar con dos pólizas individuales en la misma compañía. Se trata de un ahorro de 93,94 euros al año. En el caso de los seguros de salud con copago, con una prima anual más barata, pero con los que tendrás que pagar un extra por cada consulta o intervención, el ahorro es del 4,39%, alrededor de 43 euros al año.

"Del mismo modo que gestionar nuestros gastos y nuestro dinero en pareja puede suponer una oportunidad de ahorro, también puede conllevar riesgos: por ejemplo, si no elegimos bien la cuenta conjunta que vamos a contratar nos pueden cobrar comisiones por servicios tan básicos como la tarjeta de débito. En la misma línea, si no optamos por el régimen de disposiciones adecuado para la cuenta que compartimos con nuestra pareja o no entendemos qué derechos tiene cada uno, podemos llevarnos una desagradable sorpresa si llega el día en el que el amor y el entendimiento se acaban", explica la portavoz de Kelisto, Estefanía González.

GESTIONAR EL DINERO EN PAREJA

A la hora de gestionar el dinero en pareja, es probable que te plantees tener una cuenta conjunta para, por ejemplo, domiciliar los recibos de la casa o pagar ciertos gastos comunes. Antes de elegir la cuenta bancaria que más te conviene para este propósito es esencial que tengas clara una cosa: qué titulares va a tener esa cuenta y qué podrá hacer cada uno, ya que existen varias opciones.

Aunque hay bancos que comercializan cuentas que ellos mismos denominan como conjuntas, lo cierto es que cualquier depósito a la vista podría servirte para gestionar el dinero en pareja, siempre que admita dos titulares, cosa que no hacen todas las entidades (ni todas sus ofertas).

Por su parte, tratar de acceder a una hipoteca en pareja no solo amplía tus opciones frente a alguien que quisiera hacerlo a título individual, sino que, además, te puede permitir acceder a mejores condiciones. Por un lado, hay que tener en cuenta que, a ojos de una entidad, que una hipoteca cuente con dos titulares (y, por tanto, con dos personas que normalmente aportarán dos salarios) es sinónimo de mayor seguridad, por lo que las opciones de que el análisis de riesgos del banco tenga un veredicto positivo siempre son mayores.