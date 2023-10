El presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, se ha mostrado partidario de que el banco central estadounidense deje de subir los tipos de interés y los mantenga "donde están".

"A falta de un giro brusco en lo que veo en los datos y escucho de los contactos... Creo que estamos en el punto en el que podemos mantener las tasas donde están", ha señalado en un discurso en la Cámara de Comercio del Estado de Delaware.

"Mira, hicimos mucho, y lo hicimos muy rápido", ha puntualizado.

Con estas declaraciones, Harker se une al discurso 'dovish' que varios de sus colegas de la Fed han pronunciando durante los últimos días y en los que han dejado entrever que las alzas pueden haber finalizado, ya que las recientes subidas de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU, así como el endurecimiento de las condiciones financieras, han hecho parte del trabajo del organismo.

Durante su alocución, el titular de la Fed de Filadelfia ha explicado que el banco central ha logrado un progreso sustancial en la reducción de los precios sin causar un aumento en el desempleo o hundir la economía y que ahora es el momento de observar el impacto de las subidas de tipos y usar los datos entrantes como guía para saber hacia dónde debe ir la política monetaria.

"Mantener las tasas estables permitirá que la política monetaria haga su trabajo. Estoy seguro de que las tasas de política monetaria son restrictivas, y mientras sigan siéndolo, presionaremos constantemente a la baja la inflación y llevaremos a los mercados a un mejor equilibrio. Al no hacer nada, seguimos haciendo algo. Y, de hecho, estamos haciendo bastante", ha dicho.

El último dato del IPC correspondiente al mes de septiembre ha mostrado que la inflación, en tasa general, se mantuvo estable en el 3,7% en tasa interanual, mientras que la tasa subyacente, que excluye alimentos y energía, bajó hasta el 4,1%, desde el 4,3% del mes anterior.

Respecto a estas cifras, Harker ha aseverado no se moverá sólo por los datos de un mes, pero que no tolerará "una reaceleración de los precios. Aunque, en segundo lugar, no quiero reaccionar de forma exagerada a la variabilidad normal de los precios de un mes a otro. Seguimos dependiendo de los datos, pero somos pacientes y cautelosos con los datos".

En cuanto al mensaje lanzado por la Fed tras su último cónclave monetario de que los tipos iban a permanecer altos por más tiempo, el banquero central ha comentado que "suscribo el nuevo apodo, 'más alto por más tiempo'. No lo acuñé, pero mi expectativa es que las tasas deberán mantenerse altas por un tiempo", ha concluido.