El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, cree que, actualmente, "la preocupación más inmediata" es que las tensiones comerciales "podrían escalar hasta convertirse en una guerra comercial, con posibles consecuencias negativas significativas para el crecimiento global, la inflación y los precios de los activos".

De esta manera ha abierto su intervención en el encuentro anual de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) celebrado en Ámsterdam. Guindos ha adelantado tres vulnerabilidades clave que se incluyen el Informe de Estabilidad Financiera que el BCE publicará la próxima semana.

Como ha detallado, la primera se refiere a los mercados financieros, donde un "aumento considerable" de la incertidumbre sobre la política comercial estadounidense ha inyectado una "volatilidad significativa". En este sentido, ve que los mercados de renta variable siguen siendo "particularmente vulnerables a ajustes repentinos y bruscos debido a las valoraciones persistentemente altas y la concentración de riesgos".

Considera que existe el riesgo de que los inversores subestimen e infravaloren la probabilidad y el impacto de escenarios adversos: "Las sorpresas negativas en un entorno volátil e incierto podrían provocar cambios abruptos en la confianza de los inversores, lo que generaría efectos colaterales en diferentes clases de activos y, al mismo tiempo, impulsaría su interés en alternativas como el oro y los criptoactivos, como hemos observado recientemente".

La segunda vulnerabilidad se relaciona con la economía de la zona euro. Aquí, ha apuntado que la escalada de las tensiones comerciales podría afectar a empresas y hogares, "con posibles riesgos crediticios tanto para los bancos como para las entidades no bancarias" y que las tensiones comerciales, los elevados costes de financiación y el débil crecimiento podrían ser un indicio de dificultades en el futuro próximo.

"Incluso si las tensiones comerciales remiten, es muy probable que este período de elevada incertidumbre haya dado lugar a medidas de precaución por parte de las empresas y los hogares, lo que podría lastrar el crecimiento", ha asegurado.

Por último, la tercera vulnerabilidad está relacionada con los riesgos soberanos. "Si bien se justifica un mayor gasto en defensa e inversiones sustanciales en infraestructuras ante los desafíos geoeconómicos actuales, es probable que provoquen un deterioro de los saldos fiscales", ha dicho.

¿ESTÁN LAS ENTIDADES PREPARADAS PARA AFRONTAR LOS RIESGOS?

En cuanto al sector financiero, el vicepresidente del BCE ha lanzado la cuestión de si las instituciones financieras de la zona euro están suficientemente preparadas para afrontar los riesgos asociados.

Se prevé un deterioro de las perspectivas de riesgo crediticio para las carteras de empresas y hogares, "dadas las débiles condiciones macrofinancieras, el impacto retardado de los altos tipos de interés sobre los prestatarios y la escalada de las tensiones comerciales".

En particular, "cualquier efecto macrofinanciero más amplio y duradero de la incertidumbre sobre la política comercial podría provocar un deterioro de la calidad de los activos de los bancos, especialmente en el caso de aquellos con mayor exposición a sectores que dependen del comercio con países fuera de la UE", ha indicado.

No obstante, a pesar de la "amplia resiliencia" tanto del sector financiero como del no financiero, Guindos ha destacado que "no hay margen para la complacencia", puesto que el aumento de las tensiones comerciales "plantea riesgos particulares para la economía abierta de la eurozona, profundamente integrada en las cadenas de suministro globales".

En este entorno, la probabilidad de eventos de cola sigue siendo alta. "Dada esta incertidumbre elevada y generalizada, es fundamental contar con marcos regulatorios y de supervisión sólidos en todos los sectores financieros para garantizar que la resiliencia que hemos visto hasta ahora también se mantenga firme frente a los riesgos futuros", ha concluido.