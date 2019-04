Goldman Sachs: el retraso en el Brexit resta un 2,5% al PIB de Reino Unido

Cree que el prolongado divorcio está haciendo un daño más profundo a la economía

Goldman Sachs cree que el Brexit está haciendo un daño más profundo a la economía de Reino Unido, causando que el PIB deje de crecer un 2,5%, en gran parte debido a una inversión más débil. El proceso de salida de la Unión Europea (UE) "se ha vuelto más prolongada y, como resultado, los efectos secundarios en la economía de Reino Unido se han intensificado".

"El Brexit ha hecho mella en la economía del Reino Unido, a pesar de que aún no ha sucedido", asegura Goldman Sachs en un informe. Indica que el prolongado divorcio británico de la UE perjudica a la quinta mayor economía del mundo, ya que la inversión está disminuyendo, lo que indica que se avecina un choque en el mercado laboral y una baja productividad que obstaculiza el crecimiento.

Goldman ve que existe el riesgo de que el Brexit se retrase hasta cerca de la nueva fecha límite, el 31 de octubre

El banco de inversión considera que la economía británica ha tenido un rendimiento inferior al de otras economías avanzadas desde mediados de 2016, perdiendo casi el 2,5% del PIB en relación con su trayectoria de crecimiento previa al referéndum, en gran parte debido a una inversión más débil.

Reino Unido debería haber salido de la UE el pasado 29 de marzo, pero la primera ministra, Theresa May, no pudo lograr que el parlamento aprobara su acuerdo de divorcio. El nuevo plazo es el 31 de octubre, más de tres años después del referéndum de 2016. "Ahora no está claro cuándo, cómo e incluso si ocurrirá Brexit", apuntan desde Reuters.

El escenario de Goldman Sachs es que el acuerdo de salida de la UE se ratificará el 22 de mayo, pero que existe el riesgo de que el Brexit se retrase hasta mucho más cerca de la nueva fecha límite del 31 de octubre. "En 2020, con el Brexit resuelto, esperamos un repunte en la actividad a medida que la incertidumbre disminuya", concluye.