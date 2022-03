"La única fórmula" para rebajar el precio de los carburantes para los profesionales del transporte son "las ayudas directas", ha asegurado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, añadiendo que se pedirá al sector petrolero que ayude a bonificarlos.

La ministra cree que, "en esta coyuntura" de altos precios del petróleo y la electricidad, las eléctricas y las petroleras "tienen que contribuir a la solución final" y "tienen que ayudar a bonificar el uso del gasóleo". Asegura que el Gobierno ha "planteado al sector que vamos a contribuir a bajar el precio del combustible" y "la única fórmula son las ayudas directas".

Montero también ha recordado que el precio del gasóleo profesional "está bonificado al máximo" de lo que permite la directiva europea.

En lo que afecta a las compañías eléctricas, la ministra considera que hay que "minimizar" los llamados "beneficios caídos del cielo" para que los precios de la electricidad sean "reales". "Ante situaciones complejas no es fácil cambiar la regulación del sector eléctrico para que beneficie al conjunto de las personas", con lo que "no se trata solo de gravar esos beneficios caídos del cielo", sino que "no se aprovechen el resto de energías del precio del gas".

El Gobierno se reunirá de nuevo este jueves con los transportistas para abordar y definir con el sector un paquete de medidas que consiga paliar el impacto del precio de los carburantes en su actividad, lo que supone adelantar en un día la reunión que estaba anunciada para este viernes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido de que esta semana habrá un acuerdo con los transportistas.

"Estamos trabajando con los agentes sociales, sindicatos y empresarios y estamos trabajando también con el sector de los transportistas. Ya llegamos a un acuerdo el pasado 21 de diciembre. Vamos a llegar a un acuerdo esta semana, estoy convencido, con el sector del trasporte para amortiguar muchas de las consecuencias del alza del precio de la gasolina y del gasoil", aseguraba esta semana.