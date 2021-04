El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho este jueves que "la gestión de la pandemia es un desastre" y que en España "necesitamos unificar criterios". Además, en su opinión, hay que dejar de hablar del dinero que va a llegar de los fondos europeos para superar la crisis y empezar a abordar las reformas que hay que acometer para poder superar las consecuencias del Covid-19. "Aquí se habla de dinero, pero poco de reformas. Europa plantea con claridad que tan importante es el dinero como las reformas", ha afirmado.

En una entrevista en Onda Cero, el líder de los empresarios ha asegurado que "por la misma razón que hay negacionistas de la pandemia, hay negacionistas de las reformas", y cree que quizá por eso no se hable tanto como se debería de ello. Lo ha señalado en referencia al Plan de Recuperación que prepara el Gobierno, que según avanzó el presidente Pedro Sánchez constará de 212 medidas y 140.000 millones de euros.

"En el plan hay 102 reformas, veremos donde acaba", ha remarcado Garamendi, porque se sabe el número pero "no el contenido de las reformas". Asimismo, ha explicado que para poder salir de esta crisis con garantías "es importante la eficiencia del estado. No solo hablamos de gestionar más, sino de gestionar mejor".

Y ha insistido en que, para ello, es necesario "hablar de muchas más cosas aparte del dinero que va a llegar". En su opinión, "a veces la gente se despista en cuanto a lo que quiere Europa que hagamos. Si utilizamos bien el dinero, será espectacular, pero si no, pues nos convertiremos en otro 'plan E' que no queremos".

El presidente de la CEOE ha insistido, además, en la importancia de invertir en digitalización, porque es el fututo. "La gente tiene que estar preparada", ha dicho. Garamendi ha alertado de que "por mucho dinero que invirtamos, si no formamos en digitalización, no conseguiremos nada", porque corremos el riesgo de que "se creen puestos de trabajo que no podamos desempeñar los españoles por no estar cualificados para ello". Y esto, ha explicado, es "responsabilidad de la administración, de las empresas, y de los españoles, que tenemos que cambiar la forma de trabajar".

"DESMADRE" DE GESTIÓN

Por otro lado, ha afirmado que la gestión de la pandemia en España "es un desmadre" porque "en cada sitio se hace de una forma diferente. Necesitamos que se unifiquen criterios". "En vez de una autoridad única hay 17+2, más el propio Gobierno… me sorprende ver que cuando Europa compra, el Gobierno distribuye, y las comunidades gestionan las vacunas", ha señalado.

Los contagios, ha explicado, ya no están en las empresas, sino "en la sociedad", y por eso pide "ideas imaginativas para que la economía siga funcionando" pese a la alta incidencia del coronavirus. "Por ejemplo, que el Imserso empiece a funcionar si los mayores de 80 ya están vacunados. Que vayan a Mallorca y la economía empiece a funcionar", ha propuesto Garamendi.

Por último, sobre la subida de impuestos, el presidente de la CEOE ha defendido hacer una revisión completa del sistema fiscal español, y no solo elevar Sociedades, Sucesiones y Patrimonio como propone el Gobierno. "Hay impuestos que se recaudan, y otros que maquillan. Si lo que necesitamos es aumentar la recaudación, tenemos que aumentar el empleo y la riqueza en España".

"Los contribuyentes pagamos, pero exigimos. Es necesario hablar de la eficiencia del estado, pero aquí nadie habla de lo que el estado debe mejorar", ha remarcado. Sobre todo porque, "si dividimos lo que recauda el estado español con respecto a los españoles en general, pagamos menos impuestos. Pero si se hace con respecto a los españoles que pagamos, sale que es más".