El presidente y consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, prefiere no lanzar las campanas al vuelo y cree que todavía es posible que EEUU se enfrente a una recesión por la incertidumbre arancelaria.

"Ojalá lo evitemos, pero no lo descartaría por ahora", ha señalado durante una entrevista en 'Bloomberg TV'. "Si hay una recesión, no sé su magnitud ni su duración". Es más, Michael Feroli, economista jefe de la firma para Estados Unidos, considera que las perspectivas de recesión "siguen siendo elevadas, pero ahora por debajo del 50%".

En este sentido, Dimon ha hecho referencia a que las políticas comerciales de Donald Trump han sacudido los mercados en el último mes, lo que ha llevado algunos clientes a frenar sus inversiones debido a la volatilidad.

Con todo, y respecto al acuerdo entre Estados Unidos y China para reducir temporalmente sus aranceles recíprocos, el directivo ha remarcado que espera que la reciente distensión se mantenga. "Creo que lo correcto es dejar de lado algunos de esos temas para tener una conversación interesante".

De hecho, Dimon considera que parte de las consecuencias de la crisis arancelaria podrían ser una disminución en las inversiones que se trasladan al país norteamericano. "Habrá algo de eso". "Irritamos a mucha gente. Me los encuentro y me dicen que no compran nuestro bourbon de Kentucky".

Con todo, ha remarcado que eso no significa que el impacto se vaya a sentir ampliamente. "¿Es Estados Unidos un mal destino para invertir? No. Si uno invirtiera todo su dinero en un solo país, seguiría siendo Estados Unidos".