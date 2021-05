Los diputados de Vox y Ciudadanos Iván Espinosa de los Monteros e Inés Arrimadas, respectivamente, han acusado este miércoles a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, de planear en el marco del Plan de Recuperación remitido a Bruselas un "sablazo y hachazo fiscal" a los españoles, frente a las políticas del resto de países europeos de bajar impuestos. Mientras, Montero ha preguntado al PP por qué el último Gobierno 'popular' de Mariano Rajoy subió todos los impuestos ante la necesidad de aumentar los ingresos en la anterior crisis si, según el postulado que defiende esta formación, la recaudación aumenta al bajar los impuestos.

Montero les ha respondido que la presión fiscal en España es siete puntos inferior a la media europea; que el Gobierno no subió los impuestos en los Presupuestos de 2021, y que la "ruta fiscal" que va a seguir el Ejecutivo está "perfectamente establecida" en el componente 28 del Plan de Recuperación: servirse del grupo de expertos que se ha constituido para recibir orientación de cómo se tiene que producir la modernización del sistema tributario "para avanzar en justicia social, igualdad de oportunidades y suficiencia fiscal".

La ministra respondía así a ambos diputados en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso, en la que ha acusado a Espinosa de los Monteros de querer "derrocar" al Gobierno de coalición "a base de difamaciones, mentiras y adjetivos superlativos" y de defender únicamente a una parte de los españoles, los que concentran un mayor capital. "Ustedes niegan la intervención de lo público y nosotros consideramos que el Estado del Bienestar es la auténtica garantía de seguridad para todos los españoles (...) Para ustedes, si no existiera la fiscalidad, mejor", ha replicado Montero al diputado de Vox.

Espinosa de los Monteros, por su parte, ha reprochado a la ministra que España es el único país de Europa que basa su Plan de Recuperación en un "subidón de impuestos", subida que, además, "se ha ocultado" a los españoles y que se ha descubierto en la documentación remitida a Bruselas, según ha denunciado. "Un Gobierno que está arruinando España a base de impuestos no puede durar ni un día más. Váyanse ustedes cuanto antes, que España se lo agradecerá", ha concluido el diputado de Vox.

Arrimadas, por su parte, le ha pedido a la ministra que "no niegue" una subida de impuestos que se ha enviado a Bruselas y le ha preguntado si acaso hay 47 millones de ricos en España, pues no es a ellos solos a quienes afectarían medidas como el establecimiento de peajes en las autovías. La líder de los 'naranjas' le ha recordado a Montero que elevar los impuestos "cabrea a todos los ciudadanos, voten a quien voten" y que no se pueden ofrecer excusas "baratas" como que Europa obliga a ello cuando países europeos como Francia, Alemania, Italia o Portugal, entre otros, están haciendo todo lo contrario: bajar impuestos.

En su respuesta a la líder de Cs, Montero le ha reprochado que "mimetice" su discurso con el de Vox y el PP y le ha dicho que con ello, el partido naranja "no va a encontrar su espacio político", por lo que le ha instado a "adquirir identidad propia" para ganarse el reconocimiento de los ciudadanos. "El PP, con quienes ustedes pactan, ha sido la formación política que ha producido la mayor subida de impuestos de la historia. ¿Por qué entonces son sus socios?", le ha recriminado Montero.

EL PP DICE QUE EL GOBIERNO ALIENTA "UNA REBELIÓN FISCAL"

Durante una interpelación dirigida por la portavoz fiscal del PP, Carolina España, la titular de Hacienda ha llamado a explicar esta situación, pero también "qué modelo de sociedad busca" ante la reiterada exigencia para bajar los impuestos, acompañada además de llamadas para aumentar el gasto público con más ayudas "y dos huevos duros más", parafraseando la famosa frase de Groucho Marx.

Así, ha acusado al PP de seguir "la senda de sus referentes, de Vox" y de alejarse "de la intervención de lo público": "Niegan el papel de la Sanidad pública, la Educación pública o la Dependencia", ha aseverado la portavoz del Ejecutivo, antes de instar a la bancada 'popular' a atender a las últimas recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para España y la tributación territorial.

Y es que este organismo ha señalado a Madrid como "paraíso fiscal interno con una tasa fiscal del 0%", unas apreciaciones no citadas por la ministra, al respecto de la tributación de las herencias y las donaciones, la cual llama a endurecer para aumentar los ingresos y mejorar la equidad.

Antes, la diputada España había señalado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) situaba España con el país de más paro de la OCDE y la Unión Europea. "Si a ello le añade el mayor atraco fiscal de la democracia, estarán alentando una rebelión fiscal, porque los españoles no están dispuestos a pagar su despilfarro", ha espetado.