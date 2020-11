Michel Barnier, el principal negociador del Brexit de la Unión Europea , ha informado a través de su cuenta de Twitter que se suspenden las negociaciones con su homólogo británico David Frost "por un corto período".

🇪🇺🇬🇧 update: one of the negotiators in my team has tested positive for COVID-19. With @DavidGHFrost we have decided to suspend the negotiations at our level for a short period. The teams will continue their work in full respect of guidelines.