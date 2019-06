El comisario Moscovici propondrá medidas a Italia para evitar sanciones

También ha advertido que EEUU y China perderán décimas del PIB si continúan su guerra comercial

A finales de mayo sonaban tambores de guerra económica entre la UE e Italia. El pasado miércoles, la Comisión Europea inició un procedimiento sancionador porque Italia no redujo su deuda en 2018, año en el que superó el 132% de su PIB. Este domingo, el comisario europeo para Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha adelantado que propondrá medidas al gobierno de Salvini para evitar estas sanciones. También ha adelantado un escenario para EEUU y China de continuar ambos su guerra comercial.

Aunque el ministro de Economía transalpino, Giovanni Tria, respondió el pasado viernes a un requerimiento de la Comisión Europea, la misiva que envió no fue suficiente para la Unión, que asumió la misma como un documento vago y carente de compromisos. En una entrevista radiofónica este domingo, Moscovici ha confirmado que a lo largo de la semana entrante la Unión presentará una batería de propuestas para resolver el contencioso sobre los presupuestos italianos.

"En los últimos cinco años no he sancionado a nadie", ha subrayado Moscovici a la emisora FranceInter en unas declaraciones que han recogido las agencias EFE y Europa Press. En ellas, también ha recordado que si los italianos "no respetan las reglas" será necesario que la Comisión y los Estados europeos "asuman responsabilidades". "Por ahora mi lema es diálogo, diálogo, diálogo", ha remachado.

El viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, afirmó el martes que podrían ser sancionados con una multa de 3.000 millones de euros por incumplir la regla del déficit debido a la creciente deuda y al déficit estructural. Roma asegura que respetará esta normativa en los presupuestos del año próximo.

EL FUTURO ESCENARIO ENTRE EEUU Y CHINA

EEUU y China perderán entre cinco y seis décimas de sus respectivos PIB en caso de que la guerra comercial entre estos dos países se agrave. Es la conclusión que ha adelantado el comisario europeo en la entrevista.

Moscovici ha recordado que "el proteccionismo es la principal amenaza para el crecimiento mundial", en unas declaraciones que también ha recogido la agencia EFE. Así se ha referido a la posición del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la decisión de ampliar en hasta quince puntos porcentuales las tarifas arancelarias a miles de millones de productos de origen asiático. "Política de bombero pirómano", ha criticado.