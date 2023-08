Para afrontar el gasto que suponen las vacaciones, muchas familias españolas buscan diversas formas para ahorrar, como es el caso de reducir el gasto en la factura de la luz . La compañía emovili nos trae una serie de claves para ello.

En primer lugar, es necesario eliminar la idea de que si se abandona la vivienda habitual para descansar la factura de la luz no será un gasto en ese periodo ya que no se consume. No es así porque, aunque se pueda reducir su importe, no desaparecerá.

La principal causa se encuentra en el conocido como 'consumo fantasma', que implica que, aunque los dispositivos que se tengan en casa estén apagados, se encuentran conectados a la red eléctrica. Este empleo de la red eléctrica supone hasta un 11% del gasto de las facturas de luz al año.

Para reducir este consumo, se recomienda no apagar, sino desenchufar todos aquellos dispositivos que se pueda, como es el caso del microondas, horno, televisores o routers, debido a que siguen aprovechando la electricidad aunque no se estén utilizando.

Además, la entidad recomienda vaciar y desconectar el frigorífico, ya que es uno de los electrodomésticos que más consumen, en torno a los 3,5 o 7 euros.

También es aconsejable apagar el calentador eléctrico del agua si se dispone de este dispositivo o directamente desconectar el cuadro eléctrico, que permitirá además minimizar los riesgos eléctricos. Finalmente, la compañía sugiere emplear aplicaciones que permitan realizar un seguimiento a distancia del consumo.