A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este jueves, 7 de septiembre, en los mercados.

Telefónica sigue siendo la protagonista absoluta en España... y fuera. La operadora cotiza en verde este jueves después de subir ayer más de un 3%, para acabar desinflándose al cierre. La entrada de la mayor operadora de Arabia Saudí en su accionariado, por sorpresa, ha descolocado a la compañía y al Gobierno. Saudi Telecom Company (STC) se ha convertido en el mayor accionista de Telefónica, con el 9,9%. El mercado, mientras tanto, esta expectante y no sabe muy bien cómo tomarse la operación ante la duda por las intenciones del gigante saudí, que ya ha dicho que no quiere hacerse con la compañía y que, de momento, no va a solicitar un puesto en el Consejo. Pallete ha viajado a Arabia Saudí.

Repsol vende sus activos de exploración y producción en Canadá a Peyto por 468 millones de dólares. La petrolera ha explicado que esta operación forma parte de la "gestión dinámica" de su portafolio para centrar su actividad en las regiones consideradas clave. El acuerdo incluye todos los derechos mineros, instalaciones e infraestructuras relacionadas con el negocio canadiense de exploración y producción de petróleo y gas de Repsol, entre los que se encuentran los activos del área Greater Edson, que tienen una producción neta de 23 kbep/d, principalmente gas.

Otro dato flojo en China, pero que mejora frente al previo y supera lo previsto. El gigante asiático ha anunciado la balanza comercial de agosto, con una caída de las exportaciones del -8,8% desde el -14,5% y del -7,3% para las importaciones desde -12,4%. Ambas referencias han salido mejores de lo previsto por el mercado.

La obra nueva encarece la vivienda libre: sube un 3,6% en el segundo trimestre. El precio de la vivienda continúa al alza. Según recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda libre subió un 3,6% en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior, especialmente por la obra nueva. Esta alza del Índice del Precio de la Vivienda (IPV) representa el trigésimo séptimo incremento consecutivo de esta referencia.

Indra ligera el Ibex y los analistas de Bolsamanía tienen buena opinión sobre su aspecto técnico. Señalan que todo parece indicar que la compañía del Ibex podría estar en disposición para un ataque a los máximos históricos que presenta en los 14,50 euros. Su comportamiento en estos precios es importante y es que, si consigue superarlos, se metería en subida libre sin resistencia alguna en su camino.