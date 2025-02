A continuación, presentamos las cinco noticias más importantes de este jueves, 27 de febrero, en los mercados.

Telefónica pierde 49 millones en 2024 tras registrar deterioro de activos de 2.000 millones en el cuarto trimestre. Telefónica ha cerrado el ejercicio 2024 con una pérdida neta de 49 millones de euros, tras presentar una pérdida de 1.003 millones de euros en el cuarto trimestre. Esto es debido a que, en el último trimestre del año, la operadora registró un "deterioro de activos" que "ha superado los 2.000 millones de euros, repartidos entre Argentina (1.274 millones), Chile (397 millones), Telefónica Tech (243 millones) y Perú (108 millones)", según ha explicado en nota de prensa.

Indra se dispara tras los "buenos resultados" que refrendan la "visión positiva del valor". Las acciones de Indra se disparan este jueves después de que la compañía presentara al cierre del mercado de este miércoles sus cuentas de 2024. Las cifras son mejores de lo esperado y la cartera de pedidos "invita a pensar en un buen desempeño de la compañía en el corto plazo".

Grifols celebra en bolsa sus resultados: "Alcanzan los ambiciosos objetivos internos". Grifols celebra en bolsa sus resultados del conjunto de 2024. Las acciones de la compañía de hemoderivados suben un 5,90% en bolsa tras unas cifras "positivas, que alcanzan los ambiciosos objetivos internos".

Iberdrola gana 5.612 millones (+17%) en 2024 por una inversión récord y eleva previsiones. Iberdrola ganó 5.612 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 17% frente a 2023. El grupo presidido por Ignacio Galán ha atribuido este incremento del beneficio al esfuerzo inversor. Iberdrola alcanzó una cifra récord de 17.000 millones en inversiones en 2024, lo que supone un crecimiento del 50% frente a 2023. Estados Unidos y Reino Unido han sido las principales áreas de inversión, con un 70% del total.

Nvidia no impresiona: "Ya no va a disfrutar sola del festín relacionado con la IA". Nada es suficiente para el mercado cuando se trata de Nvidia. El fabricante de chips ha batido todas las previsiones con sus resultados trimestrales, pero los inversores ya no se sorprenden. Y más en un entorno donde la competencia cada vez es más elevada. "Estamos en un punto de inflexión importante en la historia de Nvidia".