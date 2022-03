CEOE y Cepyme exigen al Gobierno que tome medidas inmediatas para frenar el precio de la energía así como poner fin al paro de los transportistas.

"Exigimos al Gobierno que clarifique y detalle con la máxima urgencia las medidas que prevé adoptar para poner freno a la elevación de costes energéticos y a la espiral inflacionista; así como al bloqueo de las carreteras, que está ocasionando ya desabastecimientos a la población y paralizando la actividad económica, y que, como resultado, amenaza con una gran crisis económica y social", explican a través de un comunicado, tras la Junta Directiva celebrada este miércoles.

Añaden que, "en línea con lo que hemos venido reclamando con énfasis estos días y con lo que ya están trasladando nuestras organizaciones sectoriales perjudicadas, desde sus propios ámbitos y mesas de diálogo, es preciso que las acciones sean rápidas, concretas y efectivas".

Respecto al paquete de medidas acordado con el sector del transporte, aseguran no conocer aún cómo se implementará. "Por ello instamos de forma taxativa a que mañana, en la cuarta reunión que va a tener lugar con el Ministerio, se detallen de una vez, entre otras, las cuestiones relativas a las ayudas directas en céntimos/litro al combustible, en línea con otros países de la Unión Europea (UE), para que el transporte pueda operar con normalidad".

"No es una cuestión aplazable por más tiempo. Mientras esto sucede en nuestro país, los países vecinos como Francia, Italia o Portugal ya han desplegado planes anticrisis precisos, con una fecha de puesta en marcha prevista". "Es difícil de comprender, como hemos reiterado en los últimos días, que no se haya actuado con mayor contundencia y rapidez frente a los bloqueos de los suministros y en favor de aquellos que no pueden mantener su actividad por ello", apuntan.

Ambas organizaciones destacan que "ya son mayoría los sectores empresariales de este país que están en una situación insostenible. La industria está empezando a parar sus hornos, con la pérdida irreparable que esto supone para la economía española; el campo y la pesca y todo el sector agroalimentario viven una auténtica pesadilla; el comercio ya está sufriendo un desabastecimiento alarmante, y así en innumerables sectores empresariales. En esta situación, el clamor de las empresas y de la sociedad amenaza con desbordarse ante la inacción política".

Consideran que "todas las empresas, en especial la pequeña y mediana empresa y los autónomos, están en una situación de máxima preocupación porque al grave momento actual se suma el desgaste de estos dos últimos años. La realidad de la pyme y de los autónomos para aguantar esta situación es el sobrendeudamiento acumulado, una mayor morosidad y una liquidez mermada, debido todo ello a la menor actividad de estos meses de pandemia, que además se ha visto compensada con menos ayudas directas que otros países de nuestro entorno".

"Desde el sentido de Estado que nos inspira, reiteramos y ampliamos nuestra llamada al Gobierno para que acelere y clarifique las necesarias acciones encaminadas a reconducir esta situación de nuevo hacia la recuperación y a dar confianza y seguridad para poder trabajar entre todos mirando al futuro", concluyen.