Desde que se pusieran en marcha a causa del cese de actividad y la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) no han dejado de estar envueltos en polémica por los errores y retrasos en su cobro. Ahora, con la entrada en vigencia de una nueva prórroga, los problemas han vuelto, y es que miles de afectados se han quedado sin recibir la prestación por parte del Servicio Público de Empleo (SEPE). Es más, muchas personas que venían recibiendo correctamente el pago se han encontrado con que no les han abonado lo correspondiente a octubre, algo que los gestores achacan a un cambio sin aviso en la nueva solicitud que todas las empresas debían presentar.

Así, son muchos los trabajadores inmersos en un ERTE que no han visto en su cuenta bancaria abonado el último pago. Algo que puede deberse a dos factores nuevos, que se añaden a los que ya vienen ocurriendo desde hace meses. Uno de ellos es que las empresas no se hayan enterado de que, tras la última prórroga aprobada por el Gobierno, todas debían formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo antes del 20 de octubre, aunque se encontraran ya acogidas con anterioridad a este mecanismo.

Es precisamente lo que ha pasado en algunas compañías, que contaban que su ERTE y el correspondiente pago se renovaría automáticamente, como sí había ocurrido en la prórroga anterior. En este caso, los trabajadores se han encontrado con que, además de no cobrar, su condición no se encuentra reflejada en el SEPE, donde aparecen como dados de baja.

Otro de los factores que ha podido ocurrir es que sus empresas sí que hayan tramitado la documentación correspondiente, incluso de manera correcta y en el plazo fijado del 1 al 20 de octubre. Sin embargo, el modelo que había que presentar se ha modificado en medio de estas fechas y sin ningún aviso, con lo que algunas empresas y trabajadores se han encontrado con que las gestiones realizadas, si se han hecho en los primeros días del plazo, no son válidas, puesto que el modelo presentado ya no es el correcto.

Así lo explica a este medio un abogado laboralista, en cuya gestoría no paran ni de recibir reclamaciones ni de pedir explicaciones al SEPE, donde, dice, nadie les da una solución clara. "Nos hemos dado cuenta de casualidad", porque "nadie del SEPE te dice cómo subsanar los errores", asegura. Y es que, tras muchos intentos diarios, algún trabajador del SEPE les ha informado de este cambio, que no solo no se notifica a quienes presentaron la solicitud antes, sino que, además, se les deniega al comprobarla. Este abogado señala que desde el SEPE incluso le han llegado a aconsejar que lo más conveniente es que se tramiten en los últimos días de plazo o fuera de él, puesto que en las oficinas hay un auténtico "embudo", con las primeras solicitudes colapsadas.

Algo que contrasta con la percepción del Ministerio, donde afirman que se trabaja "intensamente" para asegurar que todos los afectados por un ERTE reciban su correspondiente prestación sin fallos. "Se han adoptado medidas de refuerzo", dicen, pero los expertos consultados destacan que los medios con los que cuentan los trabajadores del SEPE y la Seguridad Social son "prehistóricos", nada que ver, por cierto, con los que cuentan los de Hacienda, aseguran. Y así "es imposible".